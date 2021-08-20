الجمعة 20 أغسطس 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الدين لله

جبر الخاطر وأثره على الفرد والمجتمع.. موضوع خطبة الجمعة اليوم

وزارة الأوقاف
وزارة الأوقاف

حددت وزارة الأوقاف، موضوع خطبة الجمعة اليوم، تحت عنوان "جبر الخاطر وأثره على الفرد والمجتمع"، مشددة على جميع الأئمة الالتزام بموضوع الخطبة نصًا أو مضمونًا على أقل تقدير، وألا يزيد أداء الخطبة عن عشر دقائق للخطبتين الأولى والثانية مراعاة للظروف الراهنة.

 

ونشرت وزارة الأوقاف عبر موقعها الإلكترونى نص خطبة الجمعة اليوم، كما نشرت الخطبة مترجمة إلى 9 لغات أجنبية، إضافة إلى نشرها مسموعة باللغة العربية، قائلة: "إن ذلك يأتي في إطار واجبنا التوعوي والدعوي تجاه ديننا وبيان يسره وسماحته، وعنايته بكل ما فيه صالح الإنسانية وسعادتها ورقيها ، ونشر مكارم الأخلاق والقيم الإنسانية ، ومواجهة ومحاصرة الفكر المتطرف ، وفي ضوء إيماننا بأن ديننا دين الرحمة للناس أجمعين ، وحرصنا على ترسيخ أسس التعايش السلمي بين الناس جميعًا من خلال حوار الحضارات لا تصادمها.

 

وفى سياق متصل تفتتح الوزارة اليوم 13 مسجدًا جديدًا "إحلالًا وتجديدًا"، و5 مساجد صيانة وترميمًا، ليكون إجمالى ما تم افتتاحه من أول سبتمبر 2020 حتى تاريخه 1638 مسجدًا، منها 1500 مسجد جديد "إحلالًا وتجديدًا" و138 مسجدًا صيانة وترميمًا.

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