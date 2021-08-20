وسط حشد جماهيرى.. تامر حسنى يحتفل بعيده ميلاده بمارينا بالساحل الشمالى

احتفل الفنان تامر حسني بعيد ميلاده، خلال حفله المقام داخل المسرح الروماني بمنطقة مارينا بالساحل الشمالي، وذلك أمام حشد غفير من الجماهير التى حضرت، حيث عرض الفنان تورتة كبيرة الحجم عليها صورته أثناء تقديمه لأغانيه، مشاركًا الجمهور احتفاله بعيد ميلاده.

وقام تامر حسنى بتصوير الاحتفال بطريقة السيلفي بهاتفه المحمول، بينما قام الجمهور المشارك بترديد هتافات خاصة لتهنئته.

تامر حسنى

وكان قد توافد عدد كبير من جمهور النجم تامر حسنى، على المسرح المصري الروماني بمارينا الساحل الشمالي، الذي سيشهد إحياء حفله الرابع في الساحل الشمالي بموسم صيف 2021.

تامر حسنى

وسبق وافتتح تامر حسنى أول حفلات الصيف بالعلمين، وسط استعراض مسرحي وبحضور جماهيري مكثف، وإبهار مسرحي من حيث ديكورات المسرح وإضاءته وحجمه واستعراضاته وسط إشادة من النقاد والجماهير.

تامر حسنى

كما يحقق فيلم "مش أنا" لتامر حسني نجاحًا كبيرًا في دور العرض داخل مصر وخارجها، حيث تجاوزت إيرادات الفيلم علي مستوي الوطن العربي ما يقرب من 300 مليون جنيه وفقًا لتصريحات الشركة الموزعه.