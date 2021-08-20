الجمعة 20 أغسطس 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

فريق عمل «موضوع عائلى» ينتهى من تصوير مشاهد الغردقة

ماجد الكدوانى
ماجد الكدوانى

انتهى أبطال مسلسل "موضوع عائلى" من تصوير عدد من المشاهد، والتي استغرقت 4 مشاهد، ليعود فريق العمل إلى القاهرة، حيث شارك في المشاهد كل من ماجد الكدوانى وشيرين رضا ومحمد شاهين ورنا رئيس وحسام داغر، ومن المقرر استئناف تصوير مشاهد العمل في القاهرة الأسبوع المقبل.

مسلسل "موضوع عائلى" يدور في 10 حلقات مقرر عرضه على إحدى المنصات الرقمية قريبًا، والعمل بطولة ماجد الكدواني وصبري فواز ومحمد شاهين وإيناس كامل وشيرين رضا ورنا رئيس، وعدد آخر من الفنانين وهو من إخراج أحمد الجندي وتأليف محمد عز وكريم يوسف وأحمد الجندي وسامح جمال، وتدور أحداثه في إطار اجتماعى عائلى.

كان آخر أعمال الفنان ماجد الكدواني في الدراما ظهوره في مسلسل "الاختيار 2" مع كريم عبد العزيز، أحمد مكى، اياد نصار، بشرى، انجى المقدم، أسماء أبو اليزيد، والذى تم عرضه في شهر رمضان الماضى، وجسد شخصية اللواء مراد، كما ظهر كضيف شرف في مسلسل "ولاد ناس" الذى عرض في شهر رمضان الماضى أيضاً.

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