محافظ البحيرة بتفقد عملية البحث عن ناجين تحت أنقاض عقار دمنهور

وصل اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، إلى مكان العقار المنهار بشارع السجن بمدينة دمنهور، وذلك لتفقد الجهود اليى تبذلها قوات الحماية المدنية خلال عملية البحث عن ناجين تحت الأنقاض.



وأعلنت مديرية الصحة والسكان بمحافظة البحيرة، عن رفع حالة الطوارئ داخل جميع مستشفيات مدينة دمنهور، الي جانب الدفع بخمس سيارات إسعاف لسرعة نقل المصابين لمستشفى دمنهور العام.



كما دفعت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن البحيرة بـ10 سيارة إطفاء، وتم فرض كردون أمني حول العقار وتم غلق جميع الشوارع الرئيسية المؤدية إليها.

وكانت قوات الحماية المدينة بمحافظة البحيرة، تمكنت من انتشال 3 جثث من قاطنى العقار المنهار بمدينة دمنهور، وتواصل قوات الحماية المدنية البحث عن ضحايا آخرين تحت الأنقاض.

وشهدت مدينة دمنهور عاصمة محافظة البحيرة، الخميس، انهيار عقار مكون من خمس طوابق بشارع السجن مأهول بالسكان، وتوجهت سيارات الحماية المدنية والاسعاف لمكان الحادث.

وتلقت غرفة الأزمات والكوارث بمحافظة البحيرة، بلاغا بسقوط عقار بشارع السجن بمدينة دمنهور، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية ورجال الحماية المدنية لموقع البلاغ، وتم فرض كردون أمني حول العقار المنهار.

من جانبه، تابع كامل غطاس، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمنهور، بالتنسيق مع الحماية المدينة، أعمال تأمين المنطقة المحيطة بالعقار، وجار معاينة العقار ورفع أثار الانهيار.

مصرع واصابة 7 اشخاص في حادث بالبحيرة



ولقي 3 أشخاص مصرعهم، وأصيب 4 آخرون بكسور وجروح متفرقة بأنحاء الجسم، امس الخميس، جراء وقوع حادث انقلاب سيارة “جامبو”مع نفسه بطريق مصر إسكندرية الصحراوي اتجاه العلمين وادي النطرون بمحافظة البحيرة.





وتلقى اللواء أحمد عرفات مدير أمن البحيرة، إخطارا من شرطة النجدة يفيد حادث انقلاب سيارة جامبو مع نفسه بطريق مصر إسكندريةالصحراوى اتجاه العلمين.

وانتقلت الأجهزة الأمنية وسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث والفحص تبين وفاة كل من "أحمد. س"، 32 سنة الدقهلية، و"أحمد. صابر. م" 35 سنة الدقهلية، و"محمد. ع" 22 سنة الدقهلية.

والمصابين هم كل من: "مجدي. س "48 سنة ميت غمر واشتباه نزيف بالبطن وكدمات، وحسام. أ، 38 سنة ميت غمر كدمات متفرقة بالجسم، وعبد الرحمن. س 21 سنة ميت غمر كدمات متفرقة بالجسم، وهاني. 46 سنة ميت غمر كدمات متفرقة بالجسم، وجارٍ عمل الإسعافات الأولية والفحوصات، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة تهميدًا للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق في الواقعة.