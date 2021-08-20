الخارجية الأمريكية: لا نملك الموارد التى تمكننا من العمل خارج مطار كابول الدولى

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، نيد برايس، إن واشنطن لا تملك الموارد التي تمكنها من العمل خارج مجمع مطار كابول الدولي في أفغانستان لإجلاء الأفراد.





وأوضح برايس في تصريحات صحفية، حسبما ذكرت قناة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية أنه من النادر للغاية العثور على دولة حول العالم تستطيع بالفعل العمل على الأرض في أفغانستان فيما يتعلق بجهود الإجلاء.





وأوضح برايس أن الولايات المتحدة تعاونت مع الشركاء على الأرض في مطار حامد كرزاي الدولي "وقد جاء الكثير منهم إلينا يطلبون أن يسافر موظفوهم على متن طائراتنا".





ووصف برايس ما يقوم به الجيش الأمريكي من إجلاء من أفغانستان بأنها "عملية نقل جوي عملاقة" وأنها مهمة كبيرة، مؤكداً أن بلاده على الرغم من هذا لا تملك الموارد لتجاوز مجمع المطار.

ونقلت "رويترز" في وقت سابق، عن مسؤولين أن الولايات المتحدة بدأت إخلاء سفارتها في كابول بأفغانستان.

وقال أحد المسؤولين، الذي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته: "لدينا مجموعة صغيرة من الناس تغادر الآن بينما نتحدث، وغالبية الموظفين على استعداد للمغادرة.. والسفارة مستمرة في العمل".

وكان من المتوقع أن يبدأ إجلاء معظم الدبلوماسيين، الأحد الماضي، وسط استمرار التقدم الخاطف لقوات حركة "طالبان" والذي أوصلهم إلى أبواب كابول خلال أيام معدودة.

وفي سياق متصل، نقلت "رويترز" عن مسؤولين أفغان أن طالبان سيطرت على مدينة جلال آباد شرقي أفغانستان دون قتال صباح الأحد الماضي، وأمنت الطرق التي تربط البلاد بباكستان.

وقال مسؤول أفغاني مقيم في منطقة جلال أباد: "لا توجد اشتباكات في الوقت الحالي في جلال أباد لأن الحاكم استسلم لطالبان.. السماح بمرور طالبان كان السبيل الوحيد لإنقاذ أرواح المدنيين".

كما أكد مسؤول أمني غربي سقوط المدينة، وهي واحدة من آخر المدن التي ظلت تحت سيطرة الحكومة إلى جانب العاصمة كابول.