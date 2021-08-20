الجمعة 20 أغسطس 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

«الأوقاف» اليمنية تعلن صدور أول تأشيرة عمرة لليمنيين

المسجد الحرام
المسجد الحرام

أعلنت وزارة الأوقاف والإرشاد اليمنية ممثلة بقطاع الحج والعمرة عن صدور أول تأشيرة عمرة (تجريبية) لليمن، بعد استلام الوكالات الراغبة بتفويج المعتمرين لملفات الشروط والاعتماد منذ بدء الإعلان خلال الفترة الماضية.


وأهاب وزير الأوقاف اليمني محمد عيضة شبيبة - وفقا لوكالة الأنباء اليمنية - بقيادة وكوادر قطاع الحج والعمرة، أهمية تطبيق الجوانب الاحترازية من جائحة كورونا وإبلاغ الوكالات المفوجة بكافة الاشتراطات والاحترازات.


وأوضح وكيل الوزارة لقطاع الحج والعمرة الدكتور مختار الرباش، أنه تم السماح لمن يتجاوز عمرهم 18 عاما بأداء العمرة، مؤكداً أن من تلقى جرعتين ضد كورونا لا يلزمه الحجر الصحي، ومن تلقى جرعة واحدة يلزمه حجر مدة ثلاثة أيام فقط.

 

وعلى صعيد آخر، أعلنت السلطات الصحية اليمنية، عن تسجيل  حالتي وفاة و20 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد “كوفيد 19”، مقابل 17 إصابة و4 وفيات أمس.

وذكرت لجنة الطوارئ الحكومية لمواجهة فيروس كورونا التابعة للحكومة الشرعية، في بيانها، إن الإصابات الجديدة توزعت في محافظات مأرب وحضرموت وتعز وسقطرى.

وأشارت إلى أنه تم تسجيل حالتي الوفاة في مدينة حضرموت جنوب شرقي البلاد، وبذلك يرتفع إجمالي عدد الإصابات في المناطق التابعة للحكومة إلى 7293، توفي منها 1403 حالات وتعافى 4501. 

يذكر أن الولايات المتحدة تتصدر دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وروسيا وتركيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وإسبانيا وألمانيا والأرجنتين وكولومبيا وبولندا وإيران والمكسيك.

كما تتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل والمكسيك والهند والمملكة المتحدة وإيطاليا وروسيا وفرنسا وألمانيا.

وتتضمن الأعراض الشائعة للمرض الحمى والسعال وضيق النفس، أما الآلام العضلية وألم الحلق فليست أعراضًا شائعة.

وتتراوح المدة الزمنية الفاصلة بين التعرض للفيروس وبداية الأعراض من يومين إلى 14 يومًا، بمعدل وسطي هو خمسة أيام.

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