الجمعة 20 أغسطس 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

تهشم إحدى السيارات إثر انهيار جزئى لشرفة منزل دون وقوع إصابات فى طنطا

انهيار جزئى لشرفة
انهيار جزئى لشرفة منزل

شهدت منطقة حارة عبدالجواد بسوق الجبان بطنطا، قبل قليل، تهشم إحدي السيارات إثر انهيار جزئي لشرفة منزل قديم دون وقوع إصابات.

 

تلقي اللواء هاني عويس مدير أمن الغربية إخطارا من إدارة شرطة النجدة يفيد ورود بلاغ من الأهالي بتهشم سيارة ملاكي إثر انهيار مفاجيء لشرفة منزل دون وقوع إصابات.

 

انتقل مسؤلي الإدارة الهندسية بحي أول طنطا وجاري إعداد تقرير عن حالة المبنى ورفعه لمحافظ الغربية.

 

تم تحرير محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

تهشم احدى السيارات أثر انهيار جزئي لشرفة منزل قديم دون وقوع إصابات

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