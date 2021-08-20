الجمعة 20 أغسطس 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

على الحجار يطرب جمهور مهرجان القلعة للموسيقى والغناء (صور)

علي الحجار من حفل
علي الحجار من حفل مهرجان القلعة

أطرب النجم علي الحجار حفلاً غنائيًا جمهور مهرجان قلعة صلاح الدين الدولي للموسيقى والغناء في دورته التاسعة والعشرون الذي تنظمه دار الأوبرا برئاسة الدكتور مجدي صابر، خلال حفله الغنائي الذي أقيم مساء الخميس على خشبة مسرح المحكي.

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علي الحجار من حفل مهرجان القلعة

وقدم علي الحجار خلال الحفل عدد كبير من أغنياته التي يتفاعل معها الجمهور ومنها: "يا مصري ليه، يا طالع الشجرة، ما تمنعوش الصادقين، هنا القاهرة، المال والبنون، من غير ما تتكلمي، مسألة مبدأ، راح توحشيني، لو تعرفي، على قد ما حبينا، عارفة، بوابة الحلواني وحرمًا يا سيدي".

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علي الحجار من حفل مهرجان القلعة


واحيا الفاصل الأول من الحفل فريق أوبرا القاهرة بمصاحبة أوركسترا القاهرة للوتريات مع الباليه بقيادة المايسترو هشام جبر، وقدم الفريق عدد من العروض الاستعراضية لفرقة باليه أوبرا القاهرة من تصميم ممدوح حسن.

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علي الحجار من حفل مهرجان القلعة


يذكر أن الدورة الـ 29  من مهرجان قلعة صلاح الدين الدولي للموسيقى والغناء يحيي فعالياتها مجموعة من نجوم الغناء والعزف وأشهر الفرق الغنائية والموسيقية في مصر والوطن العربي، هم: علي الحجار، هاني شاكر، هشام عباس، مدحت صالح بمصاحبة عازف البيانو الشهير عمرو سليم وفرقته، محمد الحلو، نادية مصطفى، أحمد جمال، مي فاروق، أحمد عفت، الشيخ ياسين التهامي، محمد حسن، طارق العربي طرقان وابناءه ، كارمن سليمان، هشام عباس، محمد محسن، جنات، نسمة محجوب، دينا الوديدي، لينا شامميان، كايروكافيه بقيادة الموزع الموسيقي علي شرف، فريق وسط البلد، ياسر سليمان وفرقة جوهرة الشرق، سوليست فرقة أوبرا القاهرة مع الباليه، وائل الفشني، هلا رشدي، حازم شاهين، نداء شرارة، نوران أبوطالب، سبيد أوف هارتس باند بقيادة شريف عليان، محمد حسن، سعيد الأرتيست، بغدادي بيج باند وعازفة الماريمبا نسمة عبدالعزيز.

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علي الحجار من حفل مهرجان القلعة

علي الحجار من حفل مهرجان القلعة
علي الحجار من حفل مهرجان القلعة
علي الحجار من حفل مهرجان القلعة
علي الحجار من حفل مهرجان القلعة
علي الحجار من حفل مهرجان القلعة
علي الحجار من حفل مهرجان القلعة
علي الحجار من حفل مهرجان القلعة
علي الحجار من حفل مهرجان القلعة
علي الحجار من حفل مهرجان القلعة
علي الحجار من حفل مهرجان القلعة
علي الحجار من حفل مهرجان القلعة
علي الحجار من حفل مهرجان القلعة
علي الحجار من حفل مهرجان القلعة
علي الحجار من حفل مهرجان القلعة
علي الحجار من حفل مهرجان القلعة
علي الحجار من حفل مهرجان القلعة
علي الحجار من حفل مهرجان القلعة
علي الحجار من حفل مهرجان القلعة
علي الحجار من حفل مهرجان القلعة
علي الحجار من حفل مهرجان القلعة
علي الحجار من حفل مهرجان القلعة
علي الحجار من حفل مهرجان القلعة
علي الحجار من حفل مهرجان القلعة
علي الحجار من حفل مهرجان القلعة
علي الحجار من حفل مهرجان القلعة
علي الحجار من حفل مهرجان القلعة
علي الحجار من حفل مهرجان القلعة
علي الحجار من حفل مهرجان القلعة
علي الحجار من حفل مهرجان القلعة
علي الحجار من حفل مهرجان القلعة
علي الحجار من حفل مهرجان القلعة
علي الحجار من حفل مهرجان القلعة
التاسعة والعشرون الدكتور مجدي صابر الدورة الـ 29 من مهرجان قلعة صلاح الدين النجم علي الحجار بوابة الحلواني دار الاوبرا علي الحجار مهرجان القلعة للموسيقي والغناء مهرجان القلعة مهرجان قلعة مهرجان قلعة صلاح الدين مهرجان قلعة صلاح الدين الدولى للموسيقى مهرجان قلعة صلاح الدين الدولى للموسيقى والغناء مجدي صابر

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