تابع.. سعر الريال السعودي يواصل استقراره عند 4.19 جنيها اليوم

يرصد «الدستور» سعر الريال السعودي، اليوم، حيث واصل استقراره وسط توقعات بارتفاعه الفترة المقبلة مع بدء استقبال أفواج المعتمرين.

سعر الريال السعودي

ووفقًا لآخر تحديث لأسعار العملات في البنك الأهلي المصري، سجل الريال السعودي 4.16 جنيه للشراء مقابل 4.19 للبيع، فيما سجل سعر صرف الريال السعودي في البنك المركزي 4.17 جنيه للشراء، و4.19 للبيع جنيه، وسجل الريال السعودي في بنك CIB 4.16 للشراء، و4.19 جنيه للبيع.

وسجل سعر الريال السعودي اليوم في بنك مصر، نحو 4.16 جنيه للشراء، و4.16 جنيه للبيع، أما في بنك قناة السويس سجل نحو 4.12 جنيه للشراء، و 4.15 جنيه للبيع.



الأسواق

أنهى سوق الأسهم السعودية، تعاملاته الأسبوعية، بتراجع ملحوظ ليعاود خسائره بعد 3 أسابيع من الارتفاع، في ظل تراجع شبه جماعي للقطاعات.

وسجل المؤشر العام للسوق "تاسي" تراجعا نسبته 1.08%، خلال الأسبوع المنتهي في19 أغسطس 2021، فاقدا 122 نقطة من قيمته، هبط بها إلى مستوى 11,201.64 نقطة، مقابل 11,323.7 بنهاية الأسبوع السابق.

وفقد رأس المال السوقي نحو 91.8 مليار ريال، لتهبط القيمة السوقية للأسهم المدرجة إلى 9.749 تريليون ريال، مقابل 9.84 تريليون ريال، بالأسبوع الماضي.



صادرات

واصلت المملكة العربية السعودية زيادة إنتاجها النفطي خلال شهر يونيو 2021 للشهر الثالث على التوالي، لتسجل أعلى مستوياتها في 5 أشهر.

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وارتفعت صادرات النفط السعودي الإجمالية (النفط الخام والمنتجات النفطية)؛ وفقاً لبيانات مبادرة البيانات المشتركة للدول المنتجة للنفط "جودي"، الصادرة بواقع 388 ألف برميل يومياً خلال شهر يونيو الماضي على أساس شهري.

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وبلغت صادرات النفط السعودية في حزيران الماضي 7.323 مليون برميل يومياً، لتسجل أعلى مستوياتها في 5 أشهر منذ بلوغها 7.752 مليون برميل يومياً في يناير الماضي، لترتفع من 6.935 مليون برميل يومياً في مايو، ومقارنة مع 6.624 مليون برميل يوميا في أبريل.

