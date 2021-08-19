«وول ستريت»: بوتين حرم بايدن من إقامة قواعد عسكرية بدول جوار أفغانستان

كشف تقرير أمريكي عن أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سخر من خطط الرئيس الأمريكي جو بايدن لإقامة وجود عسكري في دول آسيا الوسطى المجاورة لأفغانستان خلال قمتهما في يونيو الماضي.

وكشفت صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية، اليوم، عن اعتراضات روسيا، على خطط واشنطن ما عقد خطط إدارة بايدن لإنشاء شبكة لمكافحة الإرهاب عبر الطائرات بدون طيار وقدرات المراقبة في البلدان المتاخمة لأفغانستان غير الساحلية، حسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وأشارت الصحيفة إلى أنه مع السقوط السريع لكابول في أيدي حركة طالبان، اعترف بايدن يوم الأربعاء بأن تنظيم القاعدة يمكن أن يعيد تأسيس وجوده المهيمن في أفغانستان حتى قبل 18 شهرًا مما توقعته المخابرات الأمريكية في البداية.

وبحسب وول ستريت قال بوتين لبايدن في اجتماعهما في جنيف يونيو الماضي إن الصين سترفض أيضًا وجودًا عسكريًا أمريكيًا في منطقة آسيا الوسطى، وفقًا لمسؤولين أمريكيين وروس.

وقال نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي ريابكوف للصحيفة إن هذا الأمر لن يكون كذلك في مصلحة روسيا وهذا الموقف لم يتغير على خلفية ما يحدث في أفغانستان هذه الأيام، مضيفا "لا نرى كيف يمكن لأي شكل من أشكال الوجود العسكري الأمريكي في آسيا الوسطى أن يعزز أمن الدول المعنية أو جيرانها".

وبحسب الصحيفة تعرض بايدن لانتقادات في ذلك الوقت بسبب لقائه مع بوتين في وقت كانت العلاقة متوترة للغاية بين الولايات المتحدة وروسيا، بعد سلسلة من الهجمات الإلكترونية و كان بوتين أول خصم يجلس مع الرئيس الأمريكي في الأراضي الدولية.

وتؤكد معارضة روسيا لخطوات بايدن بشأن القواعد العسكرية الشكوك بأن البلدين يتطلعان إلى استعراض قوتهما في الشرق الأوسط وذلك وفق وول ستريت جورنال.

أمريكا تعتمد على حاملات الطائرات

وبدون الوصول إلى جيران أفغانستان - أوزبكستان أو قيرغيزستان أو طاجيكستان - ستضطر الولايات المتحدة إلى العمل خارج القواعد في قطر ودول الخليج العربي الأخرى وحاملات الطائرات البحرية في المحيط الهندي لإطلاق طائرات باتجاه أفغانستان.

وقال مسؤول عسكري كبير سابق إن الطائرات بدون طيار يمكن أن تقضي ما يصل إلى 60٪ من مهمتها في الطيران من وإلى أفغانستان، مما يحد من وقت الاستطلاع أو تنفيذ ضربات فوق البلاد.

واشنطن تغادر آسيا الوسطى

وكان للولايات المتحدة قواعد في أوزبكستان وقيرغيزستان في أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين ، وهي الأيام الأولى للتدخل في أفغانستان، لكنها أوقفت العمليات هناك على مراحل مع توتر العلاقة مع روسيا وضغطت كل من روسيا والصين على تلك الدول للتوقف عن العمل مع الجيش الأمريكي.

وفي يوليو الماضي، أرسل البيت الأبيض إليزابيث شيروود راندال، مستشارة الأمن الداخلي، إلى أوزبكستان لمناقشة مكافحة الإرهاب وفي الوقت نفسه، التقى وزير الخارجية أنطوني بلينكين ووزير الدفاع لويد أوستن في واشنطن بوزير خارجية أوزبكستان عبد العزيز كاملوف ووزير خارجية طاجيكستان سيروج الدين محرين.

وبينما تتمتع روسيا بنفوذ كبير في المنطقة، يقول المسؤولون الأمريكيون السابقون إن الدعم من الولايات المتحدة لا يزال مهمًا للبلدان هناك.