تراجع سعر الدينار الكويتى الجمعة 20-8-2021 فى البنوك المصرية

واصل سعر الدينار الكويتى تراجعه اليوم الجمعة 20 أغسطس 2021 أمام الجنية المصرى فى مستهل التعاملات لدى البنوك المصرية للبيع والشراء بعد سلسلة تراجعات مطلع الأسبوع الجارى، كما استقرت أسعار معظم العملات الأجنبية عند مستوياتها السابقة دون تغيرات حادة صعودًا أو هبوطًا.



سعرالدينار الكويتى اليوم الجمعة



وتراوح سعر شراء دينار كويتى مقابل الجنية المصرى اليوم الجمعة ما بين 48.4000 جنيه – 51.924 جنيه للشراء و52.267 جنيه - 52.3000 جنيه للبيع تبعًا لاختلاف البنوك، حيث تراجع سعر دينار كويتى فى البنك المركزى المصرى من 51.9328 جنيه لـ 51.924 جنيه للشراء، وتراجع سعر البيع من 52.3957 جنيه لـ 52.353 جنية، وتراجع سعر بالبنك الأهلى المصرى من 49.329 جنيه لـ 49.2904 جنيه للشراء وتراجع سعر البيع من 52.311 جنيه لـ 52.267 جنيه للبنكنوت وتراجع سعر الشراء من 49.3293 جنيه لـ 49.290 جنية وتراجع سعر البيع من 52.311 جنيه لـ 52.267 جنيه تحويل".

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سعر الدينار الكويتى فى البنوك

وتراجع سعر الدينار الكويتى فى بنك مصر من 49.3255 جنيه لـ 49.294 جنيه للشراء وتراجع سعر البيع من 52.311 جنيه لـ 52.267 جنيه "بنكنوت"، وتراجع سعر الشراء من 49.330 جنيه لـ 49.299 جنيه وتراجع سعر البيع من 52.311 جنيه لـ52.267 جنية للبيع تحويل، وبلغ سعر الدينار الكويتى فى البنك التجارى الدولى 49.313 جنيه للشراء مقابل 52.3673 جنيه للبيع، وسجل سعر دينار كويتى فى بنك الإسكندرية 48.4000 جنيه للشراء و 52.3000 جنيه للبيع.

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يشار إلى أن مجلس وزراء دولة الكويت كان قد أعلن الأربعاء الماضى استئناف الرحلات الجوية مع مصربعد توقفها لأكثر من ستة أشهر ، على خلفية انتشار فيروس كورونا المستجد عالميًا، وجاء قرار الجانب الكويتى مدفوعًا بتراجع متواصل فى حالات الإصابة والوفيات بالفيروس.