اليوم العالمي لـ«العمل الإنساني».. آلاف يشاركون بحملة «شباب الجمهورية الجديدة» للتبرع بالبلازما

قال اتحاد شباب الجمهورية الجديدة إنه يصادف الاحتفال باليوم العالمي للعمل الإنساني هذا العام مشاركة أكثر من 3 آلاف شاب من مختلف المحافظات في الحملة التي أطلقها اليوم للتبرع بالبلازما، للمساهمة في علاج الاف المرضى وتحقيق الاكتفاء الذاتي من مشتقات البلازما تحت رعاية مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

اتحاد شباب الجمهورية الجديدة



وتوافد شباب الجمهورية الجديدة منذ صباح اليوم على مراكز تجميع البلازما في القاهرة والجيزة والإسكندرية والغربية والمنيا، كما قامت غرفة عمليات الاتحاد بمتابعة فعاليات اليوم تنظيميا من داخل المراكز المختلفة.

وأضاف الاتحاد: «في هذا اليوم العالمي نؤكد أهمية العمل التطوعي كركيزة فاعلة نحو بناء الجمهورية الجديدة».

اتحاد شباب الجمهورية الجديدة



ويستهدف المشروع القومي لتصنيع البلازما، تصنيع 3 أدوية تتعلق بمشتقات الدم وهي (ألبومين- فاكتور8، إيميونوجلوبيلين) وحسب تأكيد وزارة الصحة فإن عملية التصنيع ستحقق لمصر الاكتفاء الذاتي خلال الفترة المقبلة، وحثت الوزارة على أهمية التبرع، كما يعد التبرع بالبلازما آمن ويخضع لأعلي طرق تأمينية عالمية لضمان سلامة المتبرع، ويعوض الجسم البلازما في خلال 48 ساعة، وأيضًا فعّال في علاج الأمراض مثل الهيموفيليا والتهابات وسرطانات الكبد ومرضى الكلى، ويتمثل الهدف من التبرع ببلازما الدم توفير الأدوية المشتقة منها لإنقاذ حياة المرضى، ويصل عدد المتبرعين حتى الآن لـ300، وتتمثل فترة التبرع كل أسبوعين ما بين التبرع والأخرى.

اتحاد شباب الجمهورية الجديدة

واتحاد شباب الجمهورية الجديدة هو تجمــع شــبابي مــصري يضــم مختلــف الفئات الشــبابية تحــت مظلــة واحـدة، يهـدف إلـى توحيـد مجهـودات العمـل المجتمعـي والتنمـوي فــي إطــار رؤيــة مصــر 2030، وسياســات الدولــة المصريــة لبناء الجمهورية الجديدة.



كما سيضــم اتحــاد شــباب الجمهوريــة الجديــدة عــدد مــن الكيانات الشبابية، والمبادرات والحركات المهنيــة بالعمــل العــام، والتنمية المجتمعية والــسـيــاسـيــة، والــتــجــمــعــات الـشبـابــيــة، يـأتـي فـي مــقـدمــتــهــــا مجموعة من خريجي الأكاديمية الوطنية للتدريب، ومتطوعو حياة كريمة، وكوادر البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة، ومنتدى شباب العالم، والمؤتمر الوطني للشباب.