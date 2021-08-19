القبض على عاطلين بحوزتهما بندقية خرطوش ونصف كيلو حشيش

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، من ضبط عاطلين بدائرة مركز شرطة الخانكة، سبق اتهام أحدهما بقضيتى سلاح ومخدرات، لإتجارهما فى المواد المخدرة وحيازة أسلحة نارية، بحوزتهما بندقية خرطوش وطلقات من ذات العيار، و500 جرام من مخدر الحشيش، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق، وأمرت بحبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات.

تلقى اللواء محسن شعبان، مدير أمن القليوبية، إخطارا من مأمور مركز شرطة الخانكة، يفيد قيام عاطلين سبق اتهام أحدهما بقضيتى سلاح ومخدرات، بالإتجار بالمواد المخدرة وحيازة أسلحة نارية.

وعقب تقنين الإجراءات جرى ضبط المتهمين "ع ح ع"، 40 سنة، عاطل، و"ص م م"، 38 سنة، عاطل، وبحوزة الأول بندقية خرطوش وعدد 3 طلقات من ذات العيار، وبحوزة الثاني كمية من مخدر الحشيش تزن 500 جرام، وجرى تحرير محضر بالواقعة.

وبعرض المتهمين على نيابة مركز شرطة الخانكة، أمرت بحبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات، وتحريز السلاح والمخدر المضبوطين، وإرسال عينة من المخدر المضبوط للمعمل الجنائى لفحصها، واستعجال تحريات رجال المباحث حول الواقعة.