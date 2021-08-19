الخميس 19 أغسطس 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

القبض على عاطلين بحوزتهما بندقية خرطوش ونصف كيلو حشيش

متهمين
متهمين

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، من ضبط عاطلين بدائرة مركز شرطة الخانكة، سبق اتهام أحدهما بقضيتى سلاح ومخدرات، لإتجارهما فى المواد المخدرة وحيازة أسلحة نارية، بحوزتهما بندقية خرطوش وطلقات من ذات العيار، و500 جرام من مخدر الحشيش، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق، وأمرت بحبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات.

تلقى اللواء محسن شعبان، مدير أمن القليوبية، إخطارا من مأمور مركز شرطة الخانكة، يفيد قيام عاطلين سبق اتهام أحدهما بقضيتى سلاح ومخدرات، بالإتجار بالمواد المخدرة وحيازة أسلحة نارية.

وعقب تقنين الإجراءات جرى ضبط المتهمين "ع ح ع"، 40 سنة، عاطل، و"ص م م"، 38 سنة، عاطل، وبحوزة الأول بندقية خرطوش وعدد 3 طلقات من ذات العيار، وبحوزة الثاني كمية من مخدر الحشيش تزن 500 جرام، وجرى تحرير محضر بالواقعة.

وبعرض المتهمين على نيابة مركز شرطة الخانكة، أمرت بحبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات، وتحريز السلاح والمخدر المضبوطين، وإرسال عينة من المخدر المضبوط للمعمل الجنائى لفحصها، واستعجال تحريات رجال المباحث حول الواقعة.

سقوط عاطلين بندقية بندقية خرطوش حشيش

رئيس التحرير

وائل لطفي

من يحاسب على «المشاريب»؟

الأكثر قراءة

وزير التعليم: العام الدراسى الجديد «نظامى» كما كان قبل كورونا

التفاصيل الكاملة حول موعد فتح الطيران بين مصر والسعودية

انهيار عقار من 5 طوابق فى دمنهور

أمن القاهرة يفحص فيديو التعدى على مسن داخل عقار بعين شمس

حقيقة إصابة عادل إمام بكورونا وأزمة نفسية بسبب وفاة صديقه

زوجة مؤمن زكريا ترد على أنباء تدهور حالته: «قلبى وجعنى»

ﻣﻘﺎﻻﺕ

طارق وائل

كيف تجد طريقك الصحيح فى الحياة؟

د. محمد عفيفي

يوميات مصرى فى زمن «كورونا»

ماجد حبته

دعوة ودعاية

سمر عادل

أفغانستان بين الصين وأمريكا

يسرى عبيد

بعد انهيار الجيش الأفغانى.. روسيا وأمريكا.. الحفاظ على الحلفاء للنهاية

مدحت بشاى

الدراما.. وزمن النجم الأوحد

عبد الرحيم طايع

عادوا يفضِّلون الذُّكُور

خالد عكاشة

طالبان الطبعة الجديدة.. من يصدق وإلى أين ستذهب؟

صور

حفل يس التهامى

حفل أحمد جمال في مهرجان القلعة

حفل فرقة «كايرو كافيه» في مهرجان القلعة

محطة تل أبيب

المزيد

الجيش السورى يعلن تفاصيل إحباط هجوم إسرائيلى على دمشق وحمص

قصف محيط مدينتين.. لحظة إطلاق الصواريخ من إسرائيل ضد سوريا (فيديو)

5 ملفات شائكة.. ماذا يفعل رئيس الوزراء الإسرائيلي في البيت الأبيض؟