مصادر: الاستراتيجية الإعلامية للترويج للسياحة مازالت فى طور المناقشة

كشفت مصادر مطلعة أن الاستراتيجية الإعلامية للترويج السياحي، التى أعلنت وزارة السياحة والآثار، عن تسلمها من التحالف الكندي الإنجليزي الذى تعاقدت معة الوزارة منذ قرابة 6 أشهر لوضع الاستراتيجية التى ستسير عليها الوزارة فى حملتها للترويج للأسواق بالخارج، مازالت المناقشات تتم حولها، ولم تنته بالصورة الكاملة قبل البدء فى التنفيذ للحملات الترويجية للأسواق بالخارج.

وأضافت المصادر أن القطاع الخاص السياحى لم يتسلم بعد الاستراتيجية الترويجية للاطلاع عن خطة وزارة السياحة والآثار فى الترويج لاستهداف السائحين بالخارج.

يشار إلى أن الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، أعلن انتهاء النسخة النهائية للاستراتيجية الإعلامية للترويج السياحي لمصر والتي كُلف بإعدادها التحالف الكندي الإنجليزي منذ بداية العام الحالي، تمهيدًا لإطلاق حملة ترويجية دولية للسياحة المصرية لمدة ٣ سنوات تبدأ في نهاية العام الحالي، والتى تصل تكلفة الحملة فى السنة الواحدة إلى 30 مليون دولار.

وقد أعلنت الوزارة أن هذه الاستراتيجية تعتمد على إبراز الحياة بالمقصد السياحي المصري باعتباره مقصدًا متجددًا ومتنوعًا وما يقدمه من تجارب سياحية مختلفة للسائحين من مختلف الفئات العمرية والأذواق، وكذلك تسليط الضوء على أن مصر مقصد سياحي آمن يتمتع ببنية سياحية قوية وشمس مشرقة وجو دافئ وشواطئ خلابة وحياة بحرية متميزة وحضارة متفردة، إلى جانب الفنون الحديثة والسينما والمسرح والحرف التراثية والأكلات المصرية التقليدية الشهية والفعاليات الرياضية والفنية والأثرية والثقافية وغيرها من مصادر الجذب السياحي، بالإضافة الى إبراز الخبرات السياحية المتراكمة للعنصر البشري ومشروعات البنية الأساسية السياحية القوية التي تقوم بها الدولة في مختلف المجالات.

واوضحت الوزارة أن التحالف الكندي الانجليزى قام بإعداد استمارات استبيان والتي تم توزيعها على أكثر من ١٢ ألف سائح من ١٢ دولة من مختلف دول العالم ممن زاروا مصر خلال الثلاث سنوات الماضية أو ممن يعتزمون زيارتها خلال الثلاث سنوات القادمة للوقوف على آراء وتوجهات السائحين، حيث شملت استمارة الاستبيان معلومات لقياس مستوي رضاء السائحين وتوصياتهم ومقترحاتهم عن المقصد السياحي المصري، ونقاط الضعف التي يجب معالجتها والعمل علي تحسينها.