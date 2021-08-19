عقار دمنهور المنهار.. الحماية المدنية تبحث عن ناجين تحت الأنقاض

شهد شارع السجن بمدينة دمنهور بمحافظة البحيرة قبل قليل حادث انهيار منزل مكون من 5 طوابق.

وعلى الفور توجهت قوات الحماية المدنية إلى مكان الحادث، وتم فرض كردون أمنى حول العقار وجار إزالة الانقاض البحث عن أى أشخاص تحت الأنقاض.

وأشارت مصادر بمديرية الصحة بمحافظة البحيرة، إلى وجود عدد من الإصابات، حيث تم انتشال جثة ومصاب وتم نقلهم لمستشفى دمنهور العام، وتم التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة العامة.

ودفعت مديرية أمن البحيرة بالعديد من سيارات الحماية المدنية، كما قامت مديرية الصحة والسكان بالدفع بعدد من سيارات الإسعاف.