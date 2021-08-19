إصابة 5 فى حادث تصادم بطريق الأوتوستراد

أصيب ٥ أشخاص، اليوم الخميس، جراء تصادم سيارتين ملاكي وميكروباص بطريق الأوتوستراد بدائرة قسم شرطة ١٥ مايو.

وتلقى قسم شرطة ١٥ مايو بلاغًا من غرفة عمليات النجدة بالقاهرة، بوقوع حادث تصادم ووجود مصابين بطريق الأوتوستراد التابع لدائرة القسم.

وجار رفع آثار الحادث، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وفي سياق متصل، يستعرض “الدستور” في السطور التالية نصائح لتجنب حوادث الطرق:

يمكن تفادي حوادث السير وتجنّبها من خلال اتباع النصائح أبرزها:

- عدم الإسراع أثناء القيادة، فهي تفقد السائق تركيزه.

- تجنب استخدام الهاتف قدر الإمكان أثناء القيادة.

- عدم الانشغال بالمشروبات والمأكولات خلال القيادة.

- الانتباه إلى حركة المرور بما في ذلك المشاة والسائقين.

- اتباع إرشادات الأزمات، والطرق، والإشارات الضوئيّة.

- التأكد من أمان المركبة، وصيانتها بشكل منتظم.

- عدم سلك الطرق المجهولة وغير المعروفة، فقد يتواجد فيها منعطفات خطرة أو قد تكون وعرة.

- المحافظة على وجود مسافة بين المركبة وغيرها من المركبات الأخرى أثناء القيادة.

- القيام بالواجبات والمسؤوليات على أكمل وجه دون تقصير أو إهمال.