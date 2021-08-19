غرفة عمليات «شباب الجمهورية الجديدة» تتابع فعاليات حملة التبرع بالبلازما

أطلق اتحاد شباب الجمهورية الجديدة حملة للتبرع بالبلازما بالتعاون مع وزارة الصحة، تحت عنوان «العلاج جواك»، وتعد هذه أولى فعاليات الاتحاد منذ إطلاقه، على هامش المؤتمر الأول «حياة كريمة»، الذي انعقد الشهر الماضي في استاد القاهرة برعاية وتشريف الرئيس عبدالفتاح السيسي.

غرفة عمليات اتحاد شباب الجمهورية الجديدة



وانطلقت حملة الاتحاد، اليوم، في مراكز تجميع البلازما بمحافظات (القاهرة، الجيزة، الإسكندرية، الغربية، والمنيا) ووجه الاتحاد الدعوة لكل المصريين بالمشاركة في الحملة تحت شعار «العلاج جواك.. ‎انزل.. اتبرع.. وساعد في شفاء أهالينا من الأمراض الخطيرة».

غرفة عمليات اتحاد شباب الجمهورية الجديدة

وتوافد شباب الجمهورية الجديدة منذ صباح اليوم على مراكز تجميع هذه البلازما، كما قامت غرفة عمليات الاتحاد بمتابعة فعاليات اليوم تنظيميا من داخل المراكز المختلفة.

غرفة عمليات اتحاد شباب الجمهورية الجديدة



وتمثلت خريطة عمل الحملة في أربع محافظات، حيث انطلقت في القاهرة بالمركز الإقليمي لنقل الدم بالعباسية، والمركز الإقليمي لنقل الدم بدار السلام، وفي محافظة الجيزة بمركز الدكتور إيهاب سراج الدين لخدمات نقل الدم وتجميع البلازما، وفي الإسكندرية ستنطلق بالمركز الإقليمي بالمحافظة داخل مرفق إسعاف الإسكندرية، وبالغربية في المركز الإقليمي بطنطا خلف الأبنية التعليمية، وفي المنيا بمركزها الإقليمي بكورنيش النيل.

غرفة عمليات اتحاد شباب الجمهورية الجديدة



ويستهدف المشروع القومي لتصنيع البلازما، تصنيع 3 أدوية تتعلق بمشتقات الدم وهي ألبومين- فاكتور8، إيميونوجلوبيلين، وحسب تأكيد وزارة الصحة فإن عملية التصنيع ستحقق لمصر الاكتفاء الذاتي خلال الفترة المقبلة، وحثت الوزارة على أهمية التبرع، كما يعد التبرع بالبلازما آمن ويخضع لأعلي طرق تأمينية عالمية لضمان سلامة المتبرع، ويعوض الجسم البلازما في خلال 48 ساعة، وأيضًا فعّال في علاج الأمراض مثل الهيموفيليا والتهابات وسرطانات الكبد ومرضى الكلى، ويتمثل الهدف من التبرع ببلازما الدم توفير الأدوية المشتقة منها لإنقاذ حياة المرضى، ويصل عدد المتبرعين حتى الآن لـ300، وتتمثل فترة التبرع كل أسبوعين ما بين التبرع والأخرى.

غرفة عمليات اتحاد شباب الجمهورية الجديدة

واتحاد شباب الجمهورية الجديدة هو تجمــع شــبابي مــصري يضــم مختلــف الفئات الشــبابية تحــت مظلــة واحـدة، يهـدف إلـى توحيـد مجهـودات العمـل المجتمعـي والتنمـوي فــي إطــار رؤيــة مصــر 2030، وسياســات الدولــة المصريــة لبناء الجمهورية الجديدة.

غرفة عمليات اتحاد شباب الجمهورية الجديدة



كما سيضــم اتحــاد شــباب الجمهوريــة الجديــدة عــدد مــن الكيانات الشبابية، والمبادرات والحركات المهنيــة بالعمــل العــام، والتنمية المجتمعية والــسـيــاسـيــة، والــتــجــمــعــات الـشبـابــيــة، يـأتـي فـي مــقـدمــتــهــــا مجموعة من خريجي الأكاديمية الوطنية للتدريب، ومتطوعو حياة كريمة، وكوادر البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة، ومنتدى شباب العالم، والمؤتمر الوطني للشباب.