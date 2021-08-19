الجمعة 20 أغسطس 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
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عالم

وكالة شئون المسجد النبوى تُضاعف جهودها لخدمة المصلين والزوار

المسجد النبوي
المسجد النبوي

تضاعف وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي، اليوم الخميس، أعمالها الميدانية لتقديم أفضل الخدمات للزائرين، خلال هذه الأيام المباركة التاسع والعاشر والحادي عشر من شهر المحرم لعام 1443هـ.


وأوضحت وكالة الأنباء السعودية، أن الخدمات تتضمن مواصلة سير الأعمال في سُقيا الماء، وبذل المزيد من الجهود من إدارة السقيا في تقديم مياه زمزم لجموع المصلين والصائمين في المسجد النبوي، وسط إجراءات وتدابير احترازية لمنع تفشي فيروس كورونا.


وتُوزَّع شئون المسجد عبوات ماء زمزم على المصلين والزوار، بالإضافة إلى تجهيز٩٠ حافظة محمولة على الظهر سعة الحافظة ١٠ لترات لسقيا الزائرين والمصلين على مدار الساعة، بإجمالي يتخطى حاجز ١٠ آلاف لتر من ماء زمزم المبارك، وكذلك تجهيز نوافير الشرب في ساحات المسجد النبوي بأكثر من ١٢٠٠ صنبور ماء صحي.

وفي سياق آخر، وزعت وكالة الرئاسة العامة لشئون المسجد النبوي 220 جهاز تعقيم يدوي يعمل بنظام مستشعر للحركة، في عدد من ساحات وأروقة المسجد النبوي ضمن الإجراءات والتدابير الوقائية لمنع تفشي فيروس كورونا "كوفيد-19".

وذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس" أن الأماكن التي جرى فيها توزيع أجهزة التعقيم شملت الحرم القديم، ومداخل التوسعات، وأقسام النساء، ونوافير الشرب، وأماكن الوضوء الجانبية في الساحات.

المسجد النبوي السعودية مياه زمزم

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