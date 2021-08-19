جمارك مطار القاهرة تضبط محاولة تهريب كمية من مستحضرات التجميل

تمكن رجال الجمارك بمبنى الركاب رقم 2 بمطار القاهرة الدولي برئاسة الدكتور ماجد موسى مدير عام جمارك الركاب من ضبط محاولة تهريب كمية من مستحضرات التجميل.

ففى أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على رحلة طائرة الخطوط الأوكرانية القادمة من كييف استوقف عبد السلام عادل عبد السلام مأمور الجمرك المعين على لجنة الخط الأخضر راكبة أجنبية أثناء محاولتها الخروج من بوابة اللجنة الجمركية.

وبسؤالها عما إذا كانت تحمل معها ما يجب الإفصاح عنه أو ما يستحق عنه رسوما وضرائب جمركية أجابت بالنفى.

وتم تمرير حقائبها على جهاز الفحص بأشعة X-RAY بواسطة إبراهيم طه شاهين مأمور الجمرك والذي تلاحظ له وجود عبوات تكرارية متماثلة ومتنوعة داخل الحقائب .

وبالعرض على صبحى ربيع مدير الجمرك قرر تشكيل لجنة من سامي نبيل سامي مأمور الجمرك وعمرو العميرى مدير الحركة المشرف على صالة الوصول لتفتيش حقائب الراكبة فتبين وجود 578 قطعة من مستحضرات التجميل مخبأة داخل علب مأكولات جافة وفي وداخل الأحذية ولعب الأطفال وبين طيات الملابس بحقائبها .

قرر صبحي ربيع مدير الجمرك إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركي برقم 102 لسنة 2021 ضد الراكب بالباقي بعد العرض علي الدكتور ماجد موسي مدير عام جمارك الركاب بمطار القاهرة الدولي .

يأتي ذلك تنفيذا لتعليمات الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركى.