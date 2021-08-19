الخميس 19 أغسطس 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

جمارك مطار القاهرة تضبط محاولة تهريب كمية من مستحضرات التجميل

محاولة تهريب كمية
محاولة تهريب كمية من مستحضرات التجميل

تمكن رجال الجمارك بمبنى الركاب رقم 2 بمطار القاهرة الدولي برئاسة الدكتور ماجد موسى مدير عام جمارك الركاب من ضبط محاولة تهريب كمية من مستحضرات التجميل.

ففى أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على رحلة طائرة الخطوط الأوكرانية القادمة من كييف استوقف عبد السلام عادل عبد السلام مأمور الجمرك المعين على لجنة الخط الأخضر راكبة أجنبية أثناء محاولتها الخروج من بوابة اللجنة الجمركية.

وبسؤالها عما إذا كانت تحمل معها ما يجب الإفصاح عنه أو ما يستحق عنه رسوما وضرائب جمركية أجابت بالنفى.

وتم تمرير حقائبها على جهاز الفحص بأشعة X-RAY بواسطة إبراهيم طه شاهين مأمور الجمرك والذي تلاحظ له وجود عبوات تكرارية متماثلة ومتنوعة داخل الحقائب .

وبالعرض على صبحى ربيع مدير الجمرك قرر تشكيل لجنة من سامي نبيل سامي مأمور الجمرك وعمرو العميرى مدير الحركة المشرف على صالة الوصول لتفتيش حقائب الراكبة فتبين وجود 578 قطعة من مستحضرات التجميل مخبأة داخل علب مأكولات جافة وفي وداخل الأحذية ولعب الأطفال وبين طيات الملابس بحقائبها .

قرر صبحي ربيع مدير الجمرك إتخاذ الإجراءات القانونية  وتحرير محضر ضبط جمركي برقم 102 لسنة 2021 ضد الراكب بالباقي بعد العرض علي الدكتور ماجد موسي مدير عام جمارك الركاب بمطار القاهرة الدولي .

يأتي ذلك تنفيذا لتعليمات الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركى.

أثناء أجنبي اجنبية اجراءات أخضر 118 2020 إذا استيراد

رئيس التحرير

وائل لطفي

من يحاسب على «المشاريب»؟

الأكثر قراءة

وزير التعليم: العام الدراسى الجديد «نظامى» كما كان قبل كورونا

أمن القاهرة يفحص فيديو التعدى على مسن داخل عقار بعين شمس

التفاصيل الكاملة حول موعد فتح الطيران بين مصر والسعودية

حقيقة إصابة عادل إمام بكورونا وأزمة نفسية بسبب وفاة صديقه

زوجة مؤمن زكريا ترد على أنباء تدهور حالته: «قلبى وجعنى»

وزير التعليم يكشف حقيقة زيادة المصروفات المدرسية للعام الدراسى الجديد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

طارق وائل

كيف تجد طريقك الصحيح فى الحياة؟

د. محمد عفيفي

يوميات مصرى فى زمن «كورونا»

ماجد حبته

دعوة ودعاية

سمر عادل

أفغانستان بين الصين وأمريكا

يسرى عبيد

بعد انهيار الجيش الأفغانى.. روسيا وأمريكا.. الحفاظ على الحلفاء للنهاية

مدحت بشاى

الدراما.. وزمن النجم الأوحد

عبد الرحيم طايع

عادوا يفضِّلون الذُّكُور

خالد عكاشة

طالبان الطبعة الجديدة.. من يصدق وإلى أين ستذهب؟

صور

حفل يس التهامى

حفل أحمد جمال في مهرجان القلعة

حفل فرقة «كايرو كافيه» في مهرجان القلعة

محطة تل أبيب

المزيد

5024 إصابة جديدة بفيروس كورونا فى إسرائيل

حالات كورونا الخطيرة في إسرائيل تبلغ «عتبة» الإغلاق

مجلس الإفتاء الأعلى فى فلسطين: أعمال الحفر الإسرائيلية تضعضع أساسات الأقصى