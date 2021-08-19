الجمعة 20 أغسطس 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«السياحة» تروج للساحل الشمالي والإسكندرية وشرم الشيخ والغردقة والعلمين

هاشتاج الصيف فى مصر
هاشتاج الصيف فى مصر حكاية

موّلت وزاة السياحة والآثار عدد من الفيديوهات الترويجية لدعم المقاصد السياحية خلال فصل الصيف تحت هاشتاج «الصيف في مصر حكاية» وتستهدف الفيديوهات الممولة التي تبثها الوزارة على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» الأفراد من سن 18 حتى 50 عاما، التي تظهر لهم هذه الفيديوهات الممولة التي تصل مدتها إلى 6 ثوانى وتبث رسائل دعائية لتحفيز المصريين وغيرهم من رواد التواصل الاجتماعى على السفر خلال فصل الصيف.

وروجت الوزارة لمنطقة الساحل الشمالي والإسكندرية وشرم الشيخ والغردقة والعلمين، وتركز خلال الفيديو على أهم ما يميز المقاصد السياحية المختلفة والتجربة المختلفة التي سيحصل عليها عند زيارة أي من الأماكن السياحية بالإضافة للتركيز على السهر والتنزة ليلا خلال فصل الصيف.

وزارة السياحة والآثار تنشيط الحركة السياحية تنشيط السياحة الفيس بوك فيديوهات أشعلت الفيس بوك

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