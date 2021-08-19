فرق هيئة قصور الثقافة تواصل عروضها بـ«صيف إسكندرية»

تواصلت فعاليات صيف إسكندرية الذي تنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الفنان هشام عطوة، من خلال الإدارة المركزية للشئون الفنية برئاسة الفنان أحمد الشافعي، بإقليم غرب ووسط الدلتا برئاسة أحمد درويش.

فعلى مسرح قصر ثقافة الأنفوشي قدمت فرقة الوادى الجديد للفنون الشعبية رقصات فلكلورية معبرة عن البيئة من الوادي منها "نخل عالي، الكف" تدريب محمد عبدالله، كما قدمت فرقة أسوان رقصات من الفلكلور النوبي منها "السوق، الزفة، الكف" تحت إشراف مدير الفرقة شعبان حسين وتدريب مدحت محرم، وعلي مسرح قصر ثقافة الشاطبي قدمت فرقة سوهاج للفنون الشعبية تابلوهات استعراضية متنوعة منها "الربابة والتحطيب والخلخال" تدريب محمد الرز.

صورة من الفعالية

يذكر أن الفعاليات مستمرة حتى نهاية شهر أغسطس الجاري، بمشاركة عدد من الفرق الفنية التابعة للهيئة من مختلف المحافظات بهدف تقديم جرعة ثقافية مكثفة للجماهير وتعريفهم بما تقدمه هيئة قصور الثقافة من فنون وخاصة للمصطافين في المدن الساحلية في فترة الإجازة الصيفية، وذلك على مسرحي قصر ثقافة الأنفوشي والشاطبي.

أما عن الهيئة العامة لقصور الثقافة فرغم أنها إحدى هيئات وزارة الثقافة الآن، إلا أنها – تاريخياً- وجدت قبل أن توجد الوزارة، فقد بدأ دورها كفكرة في أحد مؤتمرات الحزب الوطنى القديم، وتمثلت بعد ذلك في مدارس الشعب لتعليم الكبار في أوائل القرن العشرين، إلا أن أهم المراحل التى مرت بها هذه المؤسسة هى كما يلى:

صورة من الفعالية

في عام 1945 صدر قرار عبد الرازق السنهوري باشا وزير المعارف العمومية في ذلك الوقت رقم (6545) بإنشاء "الجامعة الشعبية" بمدينة القاهرة، من أهدافها نشر الثقافة بين طبقات الشعب.

في عام 1948 صدر مرسوم ملكى بتأييد إنشائها وتعديل الاسم إلى "مؤسسة الثقافة الشعبية" على أن تعمل من أجل نشر رسالتها في سائر أرجاء المملكة.

في عام 1958 نقلت "مؤسسة الثقافة الشعبية" إلى "وزارة الثقافة والإرشاد القومي" وتغير اسمها إلى "جامعة الثقافة الحرة"، وأصبحت مهمتها نشر الوعى القومى في العاصمة والمحافظات، وتقديم رسالة الثقافة بالمعنى الواسع.