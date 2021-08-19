انتعاشة بسوق الغناء ومنافسة شرسة بين نجوم الطرب بـ«السينجل» (تقرير)

يشهد سوق الغناء في موسم صيف 2021 انتعاشة كبيرة ومنافسة قوية بين نجوم الغناء والطرب في مصر والوطن العربي، حيث طرح بعضهم أعماله على طريقة «السنجل» خلال الفترة الماضية بعد حالة من الركود شهدها السوق الغنائي الفترة الماضية بسبب تداعيات فيروس كورونا المستجد.

وشهد موسم صيف 2021 منافسة شرسة بين كل من الهضبة عمرو دياب، والنجم تامر حسني، ومحمد حماقي، ورامي جمال، وأنغام، وعدد كبير من نجوم الغنائي.

ويرصد الدستور في التقرير التالي أبرز أغنيات المطربين في صيف 2021:

عمرو دياب

طرح الهضبة عمرو دياب خلال موسم الصيف الحالي عدد من أغنيات ألبومه الغنائي الجديد والمقرر طرحه بشكل كامل خلال الفترة المقبلة.

وطرح الهضبة أغنية "إتقل" ضمن الحملة الدعائية لإحدى شركات المشروبات الغازية الكبرى، والأغنية من كلمات تامر حسين لحن مدين توزيع أحمد إبراهيم، وماستر وميكساج أمير محروس.

كما طرح عمرو دياب أغنية بعنوان «أحلى ونص»، وتعاون خلالها مع الشاعر أيمن بهجت قمر، وهي من ألحان محمد يحيى، وتوزيع أحمد إبراهيم، ومن ميكساج وديجيتال ماستر أمير محروس.

بالإضافة إلى أغنية "الدنيا بترقص" التي طرحت على طريقة الفيديو كليب، وهي من إخراج طارق العريان وكلمات ملاك عادل وألحان محمد يحيى وتوزيع أحمد إبراهيم.



تامر حسني

وطرح نجم الجيل تامر حسني أحدث أعماله الغنائية الفترة الماضية بعنوان “صعبة” وذلك على طريقة الفيديو كليب، وهي من كلمات وألحان عزيز الشافعي، وتوزيع عبد الرحمن شوقي، ماستر علي فتح الله، والكليب من إخراج تامر حسني.

كما طرح تامر حسني أغنية بعنوان “افتح قلبك للي يهمك" كإعلان دعائي لإحدى شركات المياة الغازية وشبكات المحمول، وهي من كلمات منة القيعي، وألحان إيهاب عبدالواحد، وتوزيع وسام عبدالمنعم.

بالإضافة إلى أغنية “بحبك” والتي طرحت من أحداث فيلمه السينمائي الجديد “مش أنا” والتي وتعاون فيها مع كل من الشاعر الغنائي محمد محسن، والمحلن محمد سراج، والموزع الموسيقي توما.

كما طرح الأغنية الدعائية لفيلم “مش أنا” بعنوان “مش تمثال” والتي قدمها بالتعاون مع الشاعر الغنائي محمد القاياتي والمحلن محمد حمزة، والموزع الموسيقي أمين نبيل.

محمد حماقي

وطرح النجم محمد حماقي عدد من الأغنيات من ألبومه الغنائي الجديد الذي يحمل أسم “يا فاتني” حيث طرح حتى الأن 3 أغنيات ممن الألبوم.

وطرح محمد حماقي أحدث أعماله الغنائية بعنوان “تك” من كلمات أمير طعيمة، وألحان عمرو مصطفى، وتوزيع موسيقي توما.

وكان محمد حماقي قد طرح أغنية "زيها مين" أولى أغنيات ألبومه الجديد وهي من كلمات وألحان عزيز الشافعي وتوزيع توما.

كما طرح محمد حماقي أغنية "لو هتسيب" وهي ثاني أغنيات الألبوم من كلمات تامر حسين وألحان وتوزيع أحمد إبراهيم وديجيتال ماستر طارق مدكور.

أنغام

وطرحت المطربة أنغام حدث أعمالها الغنائية بعنوان "ونفضل نرقص" على يوتيوب وهي من كلمات وألحان عزيز الشافعي وتوزيع وسام عبدالمنعم.

رامي جمال

وانضم رامي جمال لمنافسة أغنيات موسم صيف 2021 حيث أغنيته الجديدة "كنا ممكن نتفق"، ضمن أغنيات ألبومه الغنائي الجديد الذي يحمل أسم “ولسه”، وهي من كلمات الشاعر الغنائي أحمد حسن راؤول، والملحن محمد حمزة، والموزع الموسيقي أمين نبيل.

كما طرح مؤخرا أغنية بأغنية "قلة الإحساس"، وهي من كلمات جمال الخولي، وألحان رامى جمال، وتوزيع وميكساج وسام عبد المنعم.

وكما طرح رامي جمال في عيد الفطر الماضي، أغنية «دقيقة واحدة» من كلمات رفيق نجيب، وألحان ياسر نور، وتوزيع موسيقي وميكساچ وماستر وسام عبد المنعم، بالإضافة إلى طرحه أغنية بعنوان "مابتكبريش" من كلمات أحمد المالكي، وألحان سهم، وتوزيع نادر حمدي، واغنية "ولسه" من كلمات جمال الخولي، وألحان رامي جمال، وتوزيع أحمد إبراهيم.

محمود العسيلي

وطرح محمود العسيلي أغنية بعنوان «قلقان» وتعاون فيها محمود العسيلي مع كل من الموزع الموسيقي علي فتح الله، وهي من كلمات الشاعر الغنائي أيمن بهجت قمر وقام محمود العسيلي بوضع ألحان الأغنية.

أحمد كامل

وطرح المطرب الشاب أحمد كامل أغنية جديدة بعنون “على عيني” من كلمات مصطفى ناصر، وألحان أحمد كامل، وتوزيع موسيقي إسلام الأزرق.

أحمد جمال

وطرح النجم أحمد جمال على اليوتيوب وجميع المتاجر الإلكترونية ومحطات الراديو، أغنيته الجديدة "انت عجبانى" وهى الأغنية الثامنة من أغنيات ألبومه الجديد، وهي من كلمات الشاعر أحمد سرور.