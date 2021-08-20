الجمعة 20 أغسطس 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

الغرف السياحية: القطاع الخاص ساهم فى وضع استراتيجية الحملة الترويجية لمصر

ناصر تركي
ناصر تركي

قال ناصر تركي عضو الاتحاد العام للغرف السياحيةً إن القطاع الخاص ساهم بشكلٍ أساسي في المناقشات التي تمت مع التحالف الكندي الانجليزي المعني بوضع استراتيجية الترويجي لمصر سياحيا.  

 

واشار تركي الي مشاركة ممثلي اتحاد الغرف السياحية والمستثمرين وعدد من أساتذة الجامعات، وقيادات وزارة السياحة والآثار، بالإضافة إلى بعض الخبراء السياحيين والمسؤولين السياحيين الدوليين من خارج مصر. وصناع السياحة كان لهم بصمة واضحة ومباشرة في النتائج النهائية لشكل الحملة خاصة أن الاقتراحات المقدمة للاستراتيجية كانت مناسبة مع التطوير التكنولوجي.

 

وأضاف أن القطاع الخاص لم يحتفي بتقديم المقترحات وانما ساهم بشكل أساسي في التكاليف الإجمالية للحملة المقرر إطلاقها قريبًا.

 

واكد تركي  في تصريحات خاصة أن هناك تحول كامل في شكل ومضمون الحملة عن الحملات السابقة خاصة وأنها تخدم جميع الاطراف سواء الدولة أو القطاع السياحي الممثل في أصحاب الفنادق والمستثمرين السياحيين والشركات الدولية المعنية بتنفيذ الحملة حيث انها ذات طابع خاص وخالية من المصالح أو المجاملات.

 

وأكد أن الحملة تعتمد على إبراز الحياة بالمقصد السياحي المصري باعتباره مقصدًا ذا طابع حاضر ومتجدد لما يقدمه من تجارب سياحية مختلفة للسائحين من مختلف الفئات العمرية والأذواق.

 

يشار الي أن الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، تسلم النسخة النهائية للاستراتيجية الإعلامية للترويج السياحي لمصر والتي كُلف بإعدادها التحالف الكندي الإنجليزي منذ بداية العام الحالي، تمهيداً لإطلاق حملة ترويجية دولية للسياحة المصرية لمدة ٣ سنوات تبدأ في نهاية العام الحالي.

 

و استغرق إعداد هذه الاستراتيجية حوالي ٦ أشهر قام فيها مسئولو التحالف وفريق العمل الخاص بها بعمل دراسة متعمقة للسوق السياحي المصري والأسواق الرئيسية المصدرة للسياحة إلى مصر من مختلف دول العالم، وكذلك الأسواق المنافسة.

 

كما قام التحالف بتحليل أكثر من ٨٠ مليون منشور إلكتروني على مواقع التواصل الاجتماعي عن محتوى السياحة والسفر في جميع أنحاء العالم، بالإضافة إلى إعداد استمارات استبيان والتي تم توزيعها علي أكثر من ١٢ ألف سائح من ١٢ دولة من مختلف دول العالم ممن زاروا مصر خلال الثلاث سنوات الماضية أو ممن يعتزمون زيارتها خلال الثلاث سنوات القادمة للوقوف على آراء وتوجهات السائحين، حيث شملت استمارة الاستبيان معلومات لقياس مستوي رضاء السائحين وتوصياتهم ومقترحاتهم عن المقصد السياحي المصري، ونقاط الضعف التييجب معالجتها والعمل علي تحسينها.

 

وتضمنت مرحلة إعداد الاستراتيجية عقد لقاءات مع أكثر من ٥٠ مسئول حكومي في مصر، والاتحاد المصري للغرف السياحية، وبعض كبارالمستثمرين والخبراء السياحيين، وعدد من أساتذة الجامعات، وقيادات وزارة السياحة والآثار، بالإضافة إلى بعض الخبراء والمسئولينالسياحيين الدوليين من خارج مصر.

عضو اتحاد الغرف السياحية القطاع الخاص ساهم وضع استراتيجية الحملة الترويجية

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