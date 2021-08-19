برلمانية تطالب بإعادة النظر فى درجات الطلبة المصريين بالخارج

تقدمت النائبة سوسن حسني حافظ عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة عاجل إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير التعليم العالي بشأن استغاثات أولياء أمور طلبة الشهادات المعادلة العربية بسبب نظام احتساب نسبة الدرجات الخاصة بأبنائهم.

وأكدت في طلب الإحاطة أن الفجوة بين الطلبة المصريين الحاصلين على شهادة الثانوية العامة في الخارج والحاصلين عليها في مصر حوالي 19.5 %، وهي نسبة كبيرة تعصف بأحلامهم وطموحاتهم في تبوأ مكانه في المجتمع.

وشددت على ضرورة قيام وزارة التعليم العالي على إعادة النظر في مجموع الدرجات للطلبة المصريين الحاصلين على الثانوية العامة، حتى يتسنى لهم الالتحاق بالكليات المصرية المتاحة لهم.