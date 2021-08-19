مدير مركز «نقل الدم» بطنطا: التبرع بالبلازما زكاة عن الصحة.. ونوفر تابلت لراحة المتبرعين

أكدت الدكتورة أمل سافوح مدير المركز الإقليمي لخدمات نقل الدم وتجميع البلازما بطنطا، أن أهم شروط التبرع بالبلازما هو أن يكون السن من ١٨ سنة إلى ٦٠سنة ولا يقل الوزن عن ٥٠ كيلوجراما.

التبرع بالبلازما

وأضافت "سافوح" لـ"الدستور"، أنه يجب أن يكون لا يوجد لدى المتبرع أمراض مزمنة ومر على أى إجراء عمليات ٣ شهور.

وأكدت أن المركز يتبع كل إجراءات مكافحة العدوى والصحة والسلامة المهنية علاوة على توافر كافة المطهرات والماسكات.

وأضافت، أن مشروع التبرع بالبلازما هو مشروع قومى ويعد أول مشروع من نوعه بالشرق الأوسط وأفريقيا والوطن العربى، مشيرة إلى أن البلازما يتم استخراج الالبيومين وعوامل التجلط والأجسام المناعية لعلاج حالات الكبد والكلى المزمنة والحروق ومرضى النزف والهيموفيليا وعلاج حديثي الولادة.

التبرع بالبلازما

وكشفت أن فوائد التبرع بالدم هو تنشيط الدورة الدموية والنخاع علاوة على أنها زكاة عن الصحة، مشيرة إلى أن التبرع يستغرق من حوالى نصف ساعة لـ٤٥ دقيقة، ويتم سحب حوالى ٢٥٠ سم إلى ٧٥٠ سم حسب الحالة الصحية والدورة الدموية.

وأكدت أن المركز مكيف وجميع السراير بها تابلت وموصل بها نت لراحة المتبرعين.

التبرع بالبلازما

يأتي ذلك فى إطار مبادرة رئيس الجمهورية للتصنيع والاكتفاء الذاتى من مشتقات البلازما يدعو اتحاد شباب الجمهورية الجديدة شباب مصر؛ للمشاركة فى المشروع القومى لتصنيع مشتقات البلازما عن طريق التبرع بالدم.

التبرع بالبلازما

يتم استقبال المتبرعين بـ6 مراكز لتجميع البلازما موزعة على 5 محافظات على مستوى مصر، والتى انطلق بها المشروع، كما أنه من المقرر الانتهاء من تجهيز 20 مركزاً آخر خلال العام الجاري، وذكر السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي أن هذا المشروع كان حلمًا يراوده منذ أن كان وزيرًا للدفاع وبدأ يتحقق على أرض الواقع، وسيكون له آثار طبية مميزة على الدولة المصرية.