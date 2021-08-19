الوجه الجديد عبدالرحمن عزت يستعد لعرض مسرحية «زقاق المدق» فى الإسكندرية

يستعد الوجه الجديد عبد الرحمن عزت لعرض مسرحية "زقاق المدق" رائعة الكاتب الكبير وأديب نوبل نجيب محفوظ، على مسرح ‏محمد عبدالوهاب فى الإسكندرية، خلال الأيام القليلة المقبلة، حيث يجسد عبد الرحمن شخصية "سعيد" ابن السيد علوان وهو شاب طموح لكنه ‏ليس على وفاق دائما مع والده، ويمر الدور بتطورات درامية طوال أحداث المسرحية‎. ‎

ويعد عبدالرحمن عزت من الوجوه الشبابية الصاعدة بقوة، حيث وقع الاختيار عليه للمشاركة فى المسرحية بعد إجراء عدد من الاختبارات فى المسرح، وأشاد بموهبته القائمون على العمل، ‏ما حمسه لخوض التجربة على خشبة المسرح بجانب كبار النجوم.



وقال مخرج العرض عادل عبده إن الوجه الجديد عبدالرحمن عزت يمتلك موهبة متميزة ‏وسوف يشق طريقه الى النجومية قريبا، موضحاً ان مشاركته في المسرحية تعد أولى خطواته فى عالم الفن، ولفت إلى أن المسرحية يقدمها البيت الفنى للفنون الشعبية والاستعراضية عن ‏رواية الكاتب الكبير نجيب محفوظ، ورؤية درامية وأشعار محمد الصواف وإخراج واستعراضات عادل عبده‎.‎

وتقدم المسرحية برؤية عصرية لم يسبق تناولها أو تقديمها من قبل حيث العلاقات الإنسانية المتشابكة والصراع بين الطموح والرضا ‏والعاطفة والعقل والكرامة والحب فى إطار كوميدى غنائى استعراضى مع الاستعانة بكل التقنيات الحديثة وأساليب الإبهار العالمية‎.‎

ومسرحية "زقاق المدق" بطولة دنيا عبد العزيز، محسن محيى الدين، امل رزق، نهال عنبر، ضياء عبد الخالق، بهاء ثروت، ‏كريم الحسينى عبدالله سعد، مراد فكرى، احمد صادق، حسان العربى، سيد عبدالرحمن، مروة نصير، عصام مصطفى، احمد ‏شومان، عبدالرحمن عزت، ابراهيم غنام هانى عبد الهادى صابر رامى، تصميم ديكورمحمد الغرباوى، ملابس وازياء مروة عودة، ‏موسيقى والحان احمد محيى، توزيع موسيقى ديفيد داوود، مشاهد سينمائية وجرافيك ضياء داوود، فيديو مابينج رضا صلاح، خدع ‏مسرحية ايهاب جمعة، مخرج منفذ وليد طه، وليد صلاح، مساعدو الاخراج احمد يونس، محمود كامل، ايهاب علوان، ابراهيم ابو ‏النجا، احمد الصواف، مدير انتاج امل حبيب، انتاج الفرقة الغنائية الاستعراضية بقيادة صلاح لبيب، ويقدم العرض خلال النصف ‏الثانى من شهر اغسطس على مسرح محمد عبد الوهاب بالإسكندرية.‏