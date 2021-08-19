«الشباب والرياضة» تعلن شروط الالتحاق بالمنحة المدعمة لإعداد القيادات المجتمعية

أعلنت وزارة الشباب والرياضة برئاسة الدكتور أشرف صبحي، تنفيذ المنحة المدعمة لإعداد القيادات المجتمعية، بالشراكة مع أكاديمية السادات للعلوم الإدارية.

يأتي هذا في إطار التعاون المثمر والبناء بين وزارة الشباب والرياضة وأكاديمية السادات للعلوم الإدارية في تنفيذ عدد من برامج اعداد قادة المستقبل، وإستجابة لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالتأهيل المستمر للشباب واستثمار طاقاتهم وتوجيهها لما يعزز قدراتهم على النهوض بالدولة المصرية.

وأعلنت الإدارة المركزية للبرلمان والتعليم المدني، آلية تنفيذ المنحة المدعمة التي تحمل برنامج إعداد قيادات المجالس الشعبية المحلية، برنامج تنمية مهارات قادة المستقبل، برنامج تنمية مهارات التحول الرقمي، برنامج تنمية مهارات، التخطيط الاستراتيجي والتنمية المستدامة.

ويشترط الالتحاق بالتسجيل في المنحة أن يكون المتقدم مصري الجنسية ومن أبوين مصريين، وتكون المرحلة العمرية من 20 حتى 45 عاما، كما يكون عضو بأحد مراكز الشباب على مستوى الجمهورية، وألا يكون قد سبق له الاستفادة من المنحة في الأعوام السابقة.

والمقرر أن يكون التسجيل متاحا لبرنامج واحد فقط من البرامج المتاحة، وتكلفة البرنامج (1000 جنيه)، حيث يتحمل المشارك فقط مبلغ 200 جنيه، وتتحمل وزارة الشباب والرياضة وأكاديمية السادات للعلوم الإدارية باقي التكلفة، ويتم تنفيذ التدريب على مدار 4 أيام تدريبية من الأحد إلى الأربعاء بواقع 4 ساعات يومية في مواعيد صباحية ومسائية وبإجمالى 20 ساعة تدريبية.