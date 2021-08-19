فريق عمل «السيدة زينب» يواصل تصوير مشاهد المسلسل استعدادا لعرضه

واصل صناع مسلسل “السيدة زينب” الذي تخوض بطولته الفنانة سوسن بدر، تصوير مشاهد العمل بشكل شبه يومي، سعيا من المخرج محمد النقلي الانتهاء من معظم مشاهد العمل استعدادا لعرضه.

وقال مصدر مطلع لـ“الدستور”، إن فريق العمل يواصل التصوير خلال هذه الأيام بديكور نزلة السمان في مدينة الإنتاج الإعلامي وذلك لمشاهد أسرة الفنانة سوسن بدر ضمن الأحداث، مشيرا إلى أن المخرج محمد النقلي يقوم بمونتاج الحلقات التي ينتهي منها لتصبح الحلقات الأولى جاهزة للعرض خلال الفترة المقبلة.

ويظهر الفنان أشرف عبدالغفور خلال الحلقات الأولى من العمل ويجسد دور شيخ صوفي وهو والد الفنان سامي مغاوري ضمن الأحداث، وتتوالى الأحداث في منطقة زقاق المدق بالسيدة زينب.

ويجسد أشرف عبدالغفور دور الجد الأكبر لعائلة زوج الفنانة سوسن بدر ضمن الأحداث، مشيرا إلى أنه سيظهر في دور شيخ صوفي، وتتوالى الأحداث في إطار الإثارة والتشويق بحي السيدة زينب.

وصور المخرج محمد النقلي مشاهد العمل خلال الفترة الماضية في ديكورات مختلفة بين فيلا بمنطقة شبرامنت، وفي الحارة بمدينة الإنتاج الإعلامي، ويواصل السيناريست أحمد صبحي كتابة حلقات المسلسل، حيث تدور أحداثه فى 60 حلقة، ومن المقرر عرضه في الموسم الشتوي المقبل.

مسلسل "السيدة زينب"، بطولة محمود عبدالمغنى، سوسن بدر، ليلى عزالعرب، حسام داغر، وجارٍ التعاقد مع باقى أبطال العمل، تأليف أحمد صبحي، وإخراج محمد النقلي، وتدور أحداث المسلسل حول منطقة عن السيدة زينب، وحي زقاق المدق، ويتناول أبطال العمل قصصًا في تلك المنطقة في إطار اجتماعي.