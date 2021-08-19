فتح باب التسجيل لبرامج الساعات المعتمدة باللغة الإنجليزية بتجارة عين شمس

أعلنت كلية التجارة جامعة عين شمس برئاسة الدكتور خالد قدرى عميد الكلية عن شروط الالتحاق ببرنامج الساعات المعتمدة باللغة الإنجليزية، تحت رعاية للدكتور محمود المتيني رئيس الجامعة، وعبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وهي أن يكون الطالب مرشح لكلية التجارة انتظام عين شمس، أن يكون الطالب حاصلا على 80% على الأقل من درجة اللغة الإنجليزية وهو ما يعني حصوله على 40 درجة على الأقل من 50، حيث تتم المفاضلة بين الطلاب المتقدمين وفقا للمجموع الاعتباري "مجموع الطالب في الثانوية العامة + درجة اللغة الإنجليزية"، حيث يقوم الطالب باختيار كلية التجارة ضمن الكليات المتاحة من مكتب التنسيق.

وأوضح الدكتور خالد قدري عميد الكلية في بيان صحفي له منذ قليل اليوم، أنه لا يمكن الالتحاق بكلية التجارة بنظام الساعات المعتمدة مباشرة ضمن كليات مكتب التنسيق، ولكن على الطالب اختيار كلية تجارة انتظام عين شمس، وبعد ذلك يتم التقدم للشعبة إنجليزي بنظام الساعات المعتمدة عن طريق التنسيق الداخلي داخل الكلية فيما بعد وذلك بمقر البرنامج "الدور الأول مبني ج".

وعن الحد الأدنى للمجموع الاعتباري الذي سيتم على أساسه قبول الطلاب بالبرنامج أشار للدكتور خالد قدري إلى أن الحد الأدنى للمجموع الاعتباري لكل شعبة من الشعب الثلاث "أدبي - علوم - رياضة" سيتم تحديده فقط بمجرد غلق باب التقديم بالبرنامج، وفقا لأعداد ودرجات الطلاب المتقدمين بالبرنامج.