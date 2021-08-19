سعيد شعيب يكشف أسرار كتابه الجديد: الشعوب تبحث عن «الإسلام الإنسانى»

«تفكيك مصانع إنتاج الإخوان».. كتاب جديد للكاتب الصحفى سعيد شعيب أحدث زخمًا واسعًا، لتحليله كيف تفكر التيارات المتطرفة، والمصادر الرئيسية لأفكارها، وكذلك تناوله الجذور التى استندت إليها الجماعة فى الترويج لفكرة الخلافة وإقامة الدولة الإسلامية وغيرها.

ويغوص الكتاب، الذى يضم ٥٠ ألف كلمة، فى أمور اعتبرها البعض مسلمًا بها طيلة قرون طويلة، بدعوى أنها ترتبط بتاريخ الإسلام منذ ١٤٠٠ سنة، كما يوثق ويفند الكثير من أفكار التطرف والمزاعم الإخوانية.

ويُعد الكتاب إحدى الحلقات فى مشروع سعيد شعيب الممتد عبر سنوات عن الجماعات الإسلامية، حيث يبحث خلاله عن جذور الفكرة، وكيف يحول المتطرفون الفكر الإسلامى إلى أفكار وجماعات إرهابية.

وخلال السطور التالية يفتح «شعيب» خزائن عقله، فى حواره مع «الدستور»، متحدثًا عن المحاور والأفكار الرئيسية لكتابه، وتصوراته حول طبيعة الفكر المتطرف والجذور التى تستمد منها الجماعات المتطرفة أفكارها.

الإسلام دين وليس دولة وخلافة.. والأغلبية لم تعد تطيق «الإسلاميين»

يبدأ «شعيب» تفكيك فكرة الدين والخلافة أو الدولة، فى كتابه، من مصر، حيث يتناول قضية سعى الملك فاروق لإعلان نفسه خليفة عقب انتهاء الخلافة العثمانية، وهو السعى الذى تصدى له الشيخ على عبدالرازق، من خلال كتابه «الإسلام وأصول الحكم» الذى صدر بعد عام واحد من سقوط الخلافة.

ويعتبر «شعيب» أن الكتاب جاء ليقطع الطريق عن الملك فؤاد وكل من يحلم باستعادة هذه الإمبراطورية الاستعمارية، لأنه يقضى على فكرة الخلافة من أساسها، إذ يقول باختصار إن الإسلام دين وليس دولة أو خلافة، وإن النبى محمد كان رسولًا وليس ملكًا، وإنه لا يوجد فى القرآن ولا فى الأحاديث ما يدعى أن الإسلام دولة وخلافة، بل إن كتاب الشيخ الجليل ينتهى إلى أنه ليس بنا حاجة إليها لأمور ديننا ودنيانا، وأن الخلافة كانت ولم تزل نكبة على الإسلام والمسلمين.

وينقل «شعيب» ما جمعه على عبدالرازق من الآيات والأحاديث والوقائع التاريخية، وينقل قوله بأن «الخلافة والدولة لم تكن أبدًا ركنًا من أركان الدين إلا عند الشيعة وحدهم، وأن النبى محمدًا (ص) كان يُسير أمور الناس بصفته نبيًا مرسلًا من السماء وليس أى شىء آخر، ومعاذ الله أن يجعل عز الدين وذله منوطين بنوع من الحكومة، ولا بصنف من الأمراء، ولا يريد الله جل شأنه لعباده المسلمين أن يكون صلاحهم وفسادهم رهن الخلافة، ولا تحت رحمة الخلفاء».

ووصف فكرة الخلافة بقوله: «هذه هى الفكرة الأساسية التى تنتج كل أنواع التنظيمات الإرهابية الإسلامية، والجماعات التى تسىء تفسير الآيات وتتاجر بفكرة الخلافة، وإذا لم ينتقل الإسلام إلى كونه دينًا فقط، أى علاقة فردية بين المسلم وربه، ستستمر معاناة العالم من الإرهاب الذى يتستر وراء الإسلام، وسوف تظل الدول ذات الأغلبية المسلمة فى تخلف وخراب».

ويعتبر «شعيب» أن عدم توعية الشعوب بحقيقة جماعات الإسلام السياسى منذ وقت مبكر كان خطأ كبيرًا من الدول العربية، مضيفًا: «يجب أن تشرح للناس أن الإسلام الذى يتحدث عنه الإخوان ليس الدين الذى نعرفه، ولكن دولة وإمبراطورية استعمارية تجتاح العالم».

ويتابع: «لا بد أن تتم ترجمة ذلك فى التعليم والصحافة والإعلام والمؤسسات الدينية، ودون ذلك سينتصر الإخوان والإرهابيون، لأننا لن نستطيع منافستهم فى الخيالات التى يبيعونها للناس حول الدولة الدينية الديكتاتورية».

ويكمل أن «الظرف العام مُواتٍ لهذه المواجهة ضد الإخوان، فقد شهدت شعوب الشرق الأوسط الخراب الذى سببته دولة الإسلام، فى سوريا وليبيا والسودان واليمن وحتى فى تركيا وأغلب الشعوب فى ظنى لم تعد تطيق أو تريد هذه النسخة من الإسلام، وتبحث عن إسلام إنسانى، يتوافق مع العلمانية الديمقراطية الحرة، ويتوافق مع المواثيق الدولية لحقوق الإنسان.. لقد رفض أغلب الشعب التونسى مؤخرًا هذا الفهم الإرهابى للإسلام».

سعد زغلول هاجم على عبدالرازق واعتبره لا يفهم دينه.. وشوقى مجّد الخلافة

طالب «شعيب» بتجديد الفكر الدينى باعتباره من الأوليات التى نحن فى حاجة إليها، مؤكدًا أننا فى حاجة إلى تجريم الفهم الإخوانى للإسلام، الذى ينشر الكراهية والتمييز والعنف والإرهاب، وأن يتم تصدير ما وصفه «الإسلام الإنسانى» الذى يرى أن ظواهره كثيرة فى تاريخنا القديم والحديث.

ولا يتوقف «شعيب» خلال كتابه عن إحداث صدمة للقارئ حول فترات زمنية معينة أو كتابات تاريخية سابقة، أو حتى بعض الشخصيات ومنها سعد زغلول، الذى رفض كتاب الشيخ على عبدالرازق واعتبره «لا يفهم دينه»، وكذلك قصيدة الشاعر أحمد شوقى فى تمجيد الخلافة العثمانية بعد سقوطها وغيرها.

ودعا إلى قراءة التاريخ، قائلًا: «إننا طوال الوقت نحتاج إلى النظر إلى الماضى بغضب حتى نتجنب سواءته ونتخلى عنها للأبد، فقطاع لا يستهان به من النخبة المصرية قبل ١٩٥٢ كان غارقًا فى الفكر الإخوانى ويعتقد أن الإسلام دولة وإمبراطورية، لذلك دافع كثير منهم عن الاستعمار التركى لمصر، باعتباره أن هذه الإمبراطورية الاستعمارية خلافة إسلامية».

وتحدث عن شخصية سيد قطب، التى كانت لها مساحة داخل الكتاب، عن تحوله وتطور أفكار الإخوان بسبب كتاباته، قائلًا «الذين يؤمنون بأن الإسلام دولة وإمبراطورية لابد أن تحكم العالم نوعان، إرهابى غير مسلح يؤمن بذلك ولكنه لسبب أو لآخر لا يريد حمل السلاح لتحقيقها فورًا وفرضها بالقوة، والنوع الثانى إرهابى مسلح يريد تنفيذها الآن وفورًا».

ويضيف: «بناء الدولة الديكتاتورية ليس مقصورًا على استغلال الدين، فالأفكار الشمولية، مثل الشيوعية، خربت العالم، وسيطرت على حوالى نصفه، وأذلت وأهانت واحتلت وارتكبت جرائم لا أول لها ولا آخر».

ويتابع «شعيب»: «المشكلة ليست فى الدين، الذى يعنى أنه اختبار فردى، طريق يختاره المؤمن ليتواصل مع الله جل علاه، ولكن الأزمة فى استغلاله كأداة لبناء دول فاشية، والدين مثل مشرط الجراح، يمكن أن يتم استخدامه فى الشفاء أو القتل».

ويكمل: «عندما اعتنقت الإمبراطورية البيزنطية المسيحية قمعت وقتلت وفرضت الديانة بالقوة، واستخدمت المسيحية كأداة باطشة لإخضاع الشعوب التى تحتلها».

ورفض الكاتب الصحفى بعض التعبيرات التى استخدمها بعض الرؤساء المصريين فى خطاباتهم الرسمية، مثل «عبدالناصر» و«السادات»، عن الدولة المسلمة، وكذلك اعتبر أن كلمة «مدنية» مفردة مطاطية، قائلًا: «الأفضل أن نبدل تعبير (مدنى) بتعبير (علمانى ديمقراطى حر).. أنا أفضل النظام العلمانى الديمقراطى الحر، فيه مساواة كاملة بين كل المواطنين أيًا كان دينهم أو عرقهم، نظام يفصل بين السماء والأرض، أى أن الدولة بمؤسساتها لا دين لها، وهذا ما جعل الغرب قد نجح، وجعل دولًا مثل اليابان وكوريا الجنوبية وسنغافورة وغيرها دولًا عظمى».

الحل الأمنى واجب لكنه ليس كافيًا.. والأهم غلق منابع التشدد

يعتبر «شعيب»، خلال الحوار، أن الحل الأمنى مع الجماعات المتطرفة ضرورى ، لكنه اعتبر أن أى حل دون غلق ما وصفه بـ«مصانع إنتاج الإخوان والإسلاميين» لن ينهى هذا الخطر على شعوب الشرق الأوسط والعالم.

ويقول: «فى زمننا نملك أدوات معرفة كثيرة تمكننا من فهم الدين بشكل أكبر من علماء كثيرين»، وعما سبب فشلنا فى الوصول إلى ذلك الفهم يوضح: «الدين ليس ثابتًا فهذه أكاذيب الإسلاميين والإخوان، إذ يتطور فهمنا للدين بتطور الزمن، المسيحية كانت إحدى أدوات الاستعمار الغربى، لكن الغرب تخلى عن ذلك واعتذر، ما أقصده أن الفهم الإنسانى للأديان يتطور ويصبح أكثر إنسانية بمرور الزمن».

وتحدث «شعيب» عن أوضاع الإسلام السياسى فى كندا، التى يعيش فيها حاليًا، قائلًا: «هناك أصوات تنبه لخطورة الإسلام السياسى على كندا، خاصة مع تسلل من ينتمون لهذا الفكر المتشدد إلى المؤسسات الحكومية، وتوجد قطاعات فى المجتمع الكندى والمجتمعات الغربية تقاوم هذا الخطر، وهذا الإدراك يزيد مع الوقت، فهم يعانون نفس الأزمة التى نعانى منها فى الشرق الأوسط، وهى أن الإخوان يريدون إقامة دولة ديكتاتورية تحكم العالم».

وعن دعم الغرب أفكار التطرف فى فترات ورفضها فى أخرى، قال إن «الغرب استخدم الإسلاميين والإخوان فى صراعاته السياسية، مثلما حدث ضد الاتحاد السوفيتى فى أفغانستان، وها هو الآن يدفع الثمن من إرهاب على أرضه».

ورفض «شعيب» فكرة النموذج الإلهى للدولة، الذى تعتمده الجماعات الإسلامية، مضيفًا: «كل من يؤمن بأن الإسلام ليس دينًا ولكنه دولة وإمبراطورية تحكم العالم، هو بالضرورة تاجر دين يستخدمه فى السياسة، لأنه يؤمن بنموذج إلهى للدولة والعالم، ولكى يحقق ذلك لا بد أن يستخدم القوة، فالأمر لا يتعلق بالإخوان وحدهم، بل يتعلق أيضًا بكل من يؤمن بذات الأفكار».