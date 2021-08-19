5 خطوات لمواجهة الصعوبات: اطرد «الطاقة السلبية» قبل أى شىء

دائمًا ما يواجه الإنسان تحديات جمة فى دوامة الحياة اليومية بمتطلباتها التى لا تنتهى، فالصعوبات أصبحت موجودة فى كل شىء، لكن كيف يتخلص الإنسان من كل هذه الضغوطات التى تؤثر على سلامته النفسية والجسدية. لقد حان الوقت للوقوف مع النفس والتخلص من الطاقات السلبية باتباع طرق ونصائح بسيطة، رصدها موقع uopeaple.

ضع خطة، فبينما لا تعرف ما الذى سيحدث فى المستقبل، يمكنك دائمًا التخطيط مسبقًا انظر إلى أنماط حياتك، وأدرك التحديات التى واجهتها وقيم النتائج المثلى وضع خطة لكيفية تحقيقها.

إذا كنت تعمل فى مكان ما ويمكنك توقع أنواع التحديات التى قد تواجهها فى المستقبل، فيمكنك التخطيط مسبقًا لها، والأمر نفسه بالنسبة للطلاب فى المدرسة إذا كان التحدى يتعلق بإدارة الوقت، فيمكنك التعلم والتخطيط لإدارة التقويم.

اعرف أنك لست وحدك، كل شخص فى هذا العالم لديه نقاط ضعف، قد يتعامل البعض معها ويظهرها للآخرين، ويحاولون التغلب عليها والبعض الآخر قد يخفيها، لكن الحقيقة هى أنه مهما كان ما تمر به، هناك آخرون مروا به أيضًا، أنت لست وحدك، فحاول الوصول إلى مجتمعك وتحدث معه، واطلب المساعدة من الآخرين بل ساعدهم أيضًا لو فى إمكانك.

واطرد الأفكار السلبية، قم بإعادة تقييم المواقف التى مررت بها فى السابق بصورة إيجابية، من خلال النظر للتجارب الفاشلة بأنها تجربة قد تمنحك الخبرة اللازمة لتحقيق النجاح، فالظروف السيئة التى تعيشها مؤقتة وسيتم الانتهاء منها قريبًا.

لا تخفى مشاعرك وعبّر عنها، الإصرار على عدم التعبير عما بداخلك، سيقودك لتحويل ذلك لطاقة محاصرة لك، ويمكن أن يكون لها عواقب صحية نفسية سلبية عندما يتم تجاهلها، لذا خذ وقتك من الحزن، وأفرغ طاقتك السلبية، ويمكنك ممارسة رياضة التأمل، أو تدوين ما تشعر به بالورقة والقلم، فالكتابة تجربة علاجية وشافية.

واعمل بذكاء وليس بجد، بشكل عام، هناك أكثر من طريقة لإنجاز أى شىء فى الحياة، ومع ذلك، هناك دائمًا طريقة واحدة مثالية وتعتبر هى أفضل طريقة للقيام بذلك هى العمل بشكل أكثر ذكاء وليس بجدية، ابدأ بالعمل بالعكس، حدد هدفك ثم خطط للعملية الخاصة بكيفية الوصول إليه، ثم قم بإجراء بحث لترى كيف قام الآخرون من قبلك بنفس الشىء، واحسب مهاراتك ورتب أفكارك لتصل لأفضل طريقة لتنفيذ هدفك.