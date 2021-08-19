الخبيرة رغدة السعيد: اليدان المفتوحتان عند الحديث أفضل طريقة لإقناع الآخرين بأن «الكلام من القلب»

كثير من الفرص يضيّعها البشر بسبب جهلهم بمهارات لغة الجسد، الوصفة السحرية لإقناع الآخرين بقدراتنا وإمكاناتنا، وسر اجتياز مقابلات التوظيف، أو مخاطبة الجمهور والتأثير فيهم. ويُعد التحكم فى حركة اليدين والنظر لعينى المخاطب من أسرار التواصل الفعال الذى تشرحه لنا خبيرة لغة الجسد، رغدة السعيد، كما تمدنا بكثير من النصائح المفيدة للتعبير عن أفكارنا بطريقة مثلى.

■ ما مدى الاستفادة من لغة الجسد فى التواصل مع الآخرين؟

- لغة الجسد تفيد فى إيصال رسائلنا بنسبة ٩٣٪، منها ٥٥٪ من الحركات والإيماءات، و٣٨٪ من نبرة الصوت، و٧٪ فقط من محتوى الكلام، فهى تسهل إيصال الكلام للناس بسهولة وبشكل أسرع.

■ كيف يمكن أن تؤثر اليدان فى لغة الحوار؟

- تعد اليد المفتوحة من أفضل الأمور التى تساعد على إيصال الرسائل، وهناك حركات جسد أخرى مثل ضم الإصبع والسبابة مع الأوسط مع الإبهام، يمكننا حينها أن نتحدث لأحدهم، وأن نحركها للأمام وهذا يجعلنا نثبت الكلام فى دماغ الشخص الذى أمامنا مع الحركة، وهذا يساعد على عملية الإقناع، كما أنه يمكنك إقناع الأشخاص، من خلال تحريك الرأس للأمام مع إيماءة بسيطة، فهنا يمكنك ربط حديثك بكلمة إيجابية، فتصل بشكل أسرع للمتلقى.

وأفضل طريقة هى أن تكون اليدان مفتوحتين عند الحديث، لتعبر عن أن الكلام من القلب لإرسال رسالة إيجابية للمتلقى، لأن تشبيك اليدين أمام الناس من الأشياء السلبية التى تظهر أن هذا المتحدث شخص «كتوم» أو «دفاعى»، فمن المفضل ألا تلجأ لضم اليدين أو تقييد حركة الساعدين عند التواصل مع الآخرين.

■ هل تختلف لغة الجسد من شخص لآخر؟

- بالطبع، تختلف لغة الجسد من شخص إلى آخر، بالنسبة لشخصيته، هناك ٣ أنماط من الشخصيات: بصرية وسمعية وحسية.

الأولى تعنى أن الشخص يرى الأشياء بعقله، ويستخدم مفردات مثل «شايفين الجو عامل إزاى؟» وكأنه يرسم خرائط بيده وهو يتحدث، وهذه أكثر شخصية واضحة و«اللى فى قلبها على لسانها»، ومثال على ذلك رئيس الولايات المتحدة الأمريكية السابق، دونالد ترامب.

■ كيف تستخدم الشخصية السمعية لغة الجسد؟

- هى نوع آخر من الشخصيات، الشخصية السمعية تتحدث بنغمة صوت واحدة أو متوسطة، ولا تميل إلى الضوضاء، وحينما تتحدث تستخدم مفردات سمعية كثيرة، مثل أن تقول: «سامعين صوت الهواء؟» وفى الغالب تثبت هذه الشخصية حركة عينيها أثناء الحديث ولا تتحرك إلا قليلًا جدًا.

■ ما مميزات النمط الثالث من شخصيات لغة الجسد؟

- الشخصية الحسية صاحبة صوت بسيط، حينما تتحدث عن الطقس، تقول: «أنا حاسة إن الجو بارد أو حار»، وتركز على أطراف الجزء الأيسر من جسدها الذى يستقر فيه القلب.

■ كيف نطوّر ما يطلق عليه الـ«eye contact» للتواصل مع الآخرين؟

- الاتصال المباشر مع الآخرين بالعين، من أصعب الأشياء وأهمها فى لغة الجسد، لأن العين مرآة الروح، أى لا بد من التواصل بالعين، فى أى مجال، لكسر الثلج بين الأشخاص فى الحديث، وبالإمكان تطويره من خلال الحديث أمام المرآة، كما يمكننا عدم النظر إلى العين نفسها لتلافى الإحراج.

■ ما أفضل طريقة لاستغلال مهارات لغة الجسد فى التقدم للوظائف؟

- هذا شىء مهم للغاية، لأن الكثيرين يقدمون سيرهم الذاتية بشكل جيد من حيث المهارات والكفاءة، ولكن ينقصهم مهارات لغة الجسد، فيعطى هذا انطباعًا أنه لا يمكن لهذا الشخص أن يتواصل بشكل فعال مع الجمهور فى حال كانت الوظيفة تتمحور حول هذا النشاط مثل المبيعات والتسويق.

وعند إجراء مقابلات العمل يجب ألا تكون حركة اليد عالية، عند التحدث فى المقابلة، والكوع يجب أن يكون فى مستوى الوسط، والملابس نوع مهم من لغة الجسد، فلهذا يجب اختيار الملابس المناسبة المطلوبة سواء كلاسيك، أو «كاجول» مع أهمية كى الملابس حتى لا تعطى للمتلقى انطباعًا سيئًا عنك.

كما أن نجاحك فى «الإنترفيو»، يتوقف على الابتسامة والاتصال المباشر بالعين.