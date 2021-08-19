البابا تواضروس ينعى الطبيب فوزى أسطفانوس

نعى قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، الطبيب العالمي فوزي أسطفانوس رئيس مجلس إدارة ورئيس قسم التخدير بمستشفى كليفلاند بالولايات المتحدة الامريكية سابقاً، وأول من أسس قسم تخدير للقلب في العالم ومؤسس ومدبر مؤسسة القديس مار مرقس لدراسات التاريخ القبطي.

وقال البابا في رسالة النعي: ندعو الله أن يمنح أسرته وجميع محبيه وتلاميذه العزاء السمائي.

كما تقدم الأنبا أرميا الأسقف العام ورئيس المركز الثقافي القبطي الأرثوذكسي برسالة نعي للطبيب قائلاً: رحل الدكتور فوزي اسطفانوس رئيس قسم التخدير بمستشفى كليفلاند كلينك بأوهايو لأكثر من ثلاثين عاما وعضو مجلس إدارة المستشفى لمدة ٥ أعوام رفع فيها اسم مصر عاليًا، كما خدم أبناء الوطن في إتاحة الفرصة لمئات الاطباء المتفوقين في التدريب بالمستشفى من خلال المنح الدراسية أو العمل بها.

وتابع الأنبا ارميا في رسالته قائلاً كان مدرسة من نوع خاص بتراث مميز بما له من خبرات وكفاءة فائقة في الإداريات. كما تميز بسلوكه الدبلوماسي الذي اتسم بالحكمة والجلد والصبر.

واختتم الأنبا ارميا رسالته قائلاً: "نطلب من الله أن يمنح أسرته ومحبيه عزاءاً سمائياً تعزيات، مضيفاً أنه كان رجلًا محبًا عالمًا خادمًا وأسس مؤسسة القديس مار مرقس الرسول وكان له دور مهم في إنشاء المركز الثقافي القبطي الأرثوذكسي، ليكافأه الله لأعماله".