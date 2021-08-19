الخميس 19 أغسطس 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

عودة حركة المرور لطبيعتها عقب إزالة آثار كسر ماسورة مياه بالقاهرة الجديدة

عودة حركة المرور
عودة حركة المرور لطبيعتها

عادت الحركة المرورية إلى طبيعتها بمنطقة نفق الفطيم بالقاهرة الجديدة، بالطريق القادم من المعادى باتجاه السلام، عقب الانتهاء من رفع آثار كسر ماسورة مياه بالمنطقة.

وتواصل الخدمات المرورية التابعة للإدارة العامة للمرور تواجدها بالمنطقة؛ للعمل على تسيير الحركة المرورية.

وكانت الإدارة العامة لمرور القاهرة، قد قامت بتعيين الخدمات المرورية اللازمة، لمواجهة أى كثافات مرورية متوقعة، وتسيير حركة المرور ، نتيجة كسر ماسورة مياه بمنطقة نفق الفطيم بالقاهرة الجديدة، بالطريق القادم من المعادى بإتجاه السلام، والذي أثر على حركة المرور بمناطق الدائرى ومخارج التجمع.

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