الخميس 19 أغسطس 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

سهر الصايغ تصدر بوستر «بيت العز» من مسلسل «إلا أنا»

سهر الصايغ
سهر الصايغ

تصدرت الفنانة سهر الصايغ بوستر حكاية «بيت العز» من الموسم الثاني لمسلسل «إلا أنا» الرسمي للعمل تمهيدًا لعرضه خلال الفترة المقبلة وتحديدًا بعد عرض الحكاية «غالية» الذي تخوض بطولته الفنانة درة.

سهر الصايغ

وانضمت مؤخرًا الفنانة هدى المفتي لقائمة بطلات مسلسل «إلا أنا»، حيث تعاقدت رسميًا على خوض إحدى حكايات العمل، والمقرر الإفصاح عن كافة تفاصيله خلال الأيام بالتزامن مع تصويره وتتولى إخراجه المخرجة ياسمين أحمد كامل.

وبدأ نجوم مسلسل «إلا أنا» تصوير أول مشاهد الحكاية الأولى في الجزء الثاني من مسلسل «إلا أنا» التي تحمل اسم «بيت العز» أواخر شهر يوليو الماضي، بعد انتهاء الشركة المنتجة من التعاقدات مع الفنانين المشاركين في البطولة وهم: رشدي الشامي، صفاء الطوخي، سلوى محمد علي، سامي مغاوري، تامر نبيل، عصام السقا، هاجر الشرنوبي.

60 حلقة DMC إخراج الحكاية الأولى البوستر التعاقد الموسم الثاني بنات موسى بيت العز حكاية بيت العز

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