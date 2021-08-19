الخميس 19 أغسطس 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

السجن 15 سنة لقاتل صاحب مقهي في الإسكندرية

حبس
حبس

قضت محكمة جنايات الاسكندرية، برئاسة المستشار ياسر محمد عبده الوصيف رئيس المحكمة، بمعاقبة عاطل بالسجن المشدد لمدة 15 سنة، بعد اتهامه بقتل صاحب مقهي بسلاح أبيض بسبب وجود خلافات مالية بينهما.

صدر الحكم بعضوية كل من المستشارين أحمد علي جنينة، وعماد أبو الحسن عبد اللاه، وسكرتير الجنايات وليد محمد محب.

ترجع أحداث القضية جنايات قسم شرطة الدخيلة، عندما تلقى مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من مأمور قسم شرطة الدخيلة، بورود بلاغ بنشوب مشاجرة ومقتل شخص بسلاح أبيض بدائرة قسم الشرطة.

توصلت تحريات ضباط مباحث قسم شرطة الدخيلة، بوجود خلاف بين المتهم إ.أ.ع، عاطل وبين المجني علية م.ع.م، صاحب مقهي، علي مبلغ مالي، علي اثرها عقد المتهم النية على قتله، وأعد ذلك السلاح الأبيض "سكين"، وتربص به في مكان مروره بالطريق العام، وعند مشاهدته قام بالتعدي علية ضربا وطعنا بالسلاح، فأحدثت إصابته التي أودت بحياته، وفر هاربا.

وتم عمل كمين وألقى القبض على المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، تحرر المحضر  وبعرضه على النيابة قررت إحالته إلى محكمة جنايات الإسكندرية.

أبيض أحدث إسكندرية السجن المشدد السلاح الأبيض

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