محافظ بورسعيد: إقبال الطلاب على الالتحاق بمدرسة «ظهر» الفنية التكنولوجية المتقدمة

أكد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم، أن مدرسة «ظهر» الفنية التكنولوجية المتقدمة شهدت إقبال أعداد كبيرة من الطلاب الراغبين فى الالتحاق بالمدرسة، مشيرا إلى أنه تم الانتهاء من كافة الاختبارات المنعقدة بالمدرسة، وسيتم إجراء المقابلات الشخصية للطلاب الذين اجتازوا اختبار الكمبيوتر يوم الأربعاء.

إقبال الطلاب على الالتحاق بمدرسة «ظهر»

وأوضح محافظ بورسعيد أن مدرسة ظهر ستقام في إحدى المدارس القائمة ببورسعيد بعد تطويرها وتحديثها وإمدادها بكافة المعامل والأدوات والتجهيزات الفنية اللازمة طبقًا لأعلى المعايير العالمية في التعليم الفني والتدريب المهني المتخصص، فى إطار بروتوكول موقع بين المحافظة والدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والمهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية؛ لتنفيذ مشروعات لدعم وتطوير التعليم الفني بالمحافظة ضمن المساهمة المخصصة من مشروع حقل ظُهر في التنمية المجتمعية بالمحافظة.

إقبال الطلاب على الالتحاق بمدرسة «ظهر»

يأتى ذلك فى إطار بروتوكول تعاون مع أكاديمية السويدي الفنية لإطلاق وتشغيل مدرسة ظُهر للتكنولوجيا التطبيقية بمحافظة بورسعيد بتمويل من شركة إيني الإيطالية، والشركة المصرية القابضة للغازات الصناعية.

إقبال الطلاب على الالتحاق بمدرسة «ظهر»

إقبال الطلاب على الالتحاق بمدرسة «ظهر»

إقبال الطلاب على الالتحاق بمدرسة �ظهر�

إقبال الطلاب على الالتحاق بمدرسة �ظهر�

إقبال الطلاب على الالتحاق بمدرسة �ظهر�