الخميس 19 أغسطس 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

محافظ بورسعيد: إقبال الطلاب على الالتحاق بمدرسة «ظهر» الفنية التكنولوجية المتقدمة

إقبال الطلاب على
إقبال الطلاب على الالتحاق بمدرسة «ظهر»

أكد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم، أن مدرسة «ظهر» الفنية التكنولوجية المتقدمة شهدت إقبال أعداد كبيرة من الطلاب الراغبين فى الالتحاق بالمدرسة، مشيرا إلى أنه تم الانتهاء من كافة الاختبارات المنعقدة بالمدرسة، وسيتم إجراء المقابلات الشخصية للطلاب الذين اجتازوا اختبار الكمبيوتر يوم الأربعاء.

IMG-20210819-WA0179
إقبال الطلاب على الالتحاق بمدرسة «ظهر»

وأوضح محافظ بورسعيد أن مدرسة ظهر ستقام في إحدى المدارس القائمة ببورسعيد بعد تطويرها وتحديثها وإمدادها بكافة المعامل والأدوات والتجهيزات الفنية اللازمة طبقًا لأعلى المعايير العالمية في التعليم الفني والتدريب المهني المتخصص، فى إطار بروتوكول موقع بين المحافظة والدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والمهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية؛ لتنفيذ مشروعات لدعم وتطوير التعليم الفني بالمحافظة ضمن المساهمة المخصصة من مشروع حقل ظُهر في التنمية المجتمعية بالمحافظة.

IMG-20210819-WA0181
إقبال الطلاب على الالتحاق بمدرسة «ظهر»

يأتى ذلك فى إطار بروتوكول تعاون مع أكاديمية السويدي الفنية لإطلاق وتشغيل مدرسة ظُهر للتكنولوجيا التطبيقية بمحافظة بورسعيد بتمويل من شركة إيني الإيطالية، والشركة المصرية القابضة للغازات الصناعية.

IMG-20210819-WA0183
إقبال الطلاب على الالتحاق بمدرسة «ظهر»

إقبال الطلاب على الالتحاق بمدرسة «ظهر»

إقبال الطلاب على الالتحاق بمدرسة �ظهر�
إقبال الطلاب على الالتحاق بمدرسة �ظهر�
إقبال الطلاب على الالتحاق بمدرسة �ظهر�
إقبال الطلاب على الالتحاق بمدرسة �ظهر�
إقبال الطلاب على الالتحاق بمدرسة �ظهر�
إقبال الطلاب على الالتحاق بمدرسة �ظهر�
إقبال الطلاب على الالتحاق بمدرسة �ظهر�
إقبال الطلاب على الالتحاق بمدرسة �ظهر�
اجراء إجراء اختبارات أجهزة الكمبيوتر طلاب بورس إجراء المقابلات الشخصية يوم الأربعاء القادم للطلاب الذين اجتازوا اختبارات الكمبيوتر

رئيس التحرير

وائل لطفي

من يحاسب على «المشاريب»؟

الأكثر قراءة

وزير التعليم: العام الدراسى الجديد «نظامى» كما كان قبل كورونا

حقيقة إصابة عادل إمام بكورونا وأزمة نفسية بسبب وفاة صديقه

وزير التعليم يكشف حقيقة زيادة المصروفات المدرسية للعام الدراسى الجديد

بعد استغاثته بالوزير.. «التعليم» تحقق فى واقعة طالب «صفر العربى»

سر رفض إبراهيم نورالدين الرجوع لـ«var» فى مباراة الأهلى وطلائع الجيش

زوجة مؤمن زكريا ترد على أنباء تدهور حالته: «قلبى وجعنى»

ﻣﻘﺎﻻﺕ

يسرى عبيد

بعد انهيار الجيش الأفغانى.. روسيا وأمريكا.. الحفاظ على الحلفاء للنهاية

مدحت بشاى

الدراما.. وزمن النجم الأوحد

عبد الرحيم طايع

عادوا يفضِّلون الذُّكُور

خالد عكاشة

طالبان الطبعة الجديدة.. من يصدق وإلى أين ستذهب؟

د هند جاد

زبيدة والشاويش حسن وبيكار ومختار.. موعد مع مصر

د. داليا مجدي عبدالغني

الطغيان على العقول

أسماء محفوظ

برنامج عودة الأمهات لحياتهن المهنية بعد الانقطاع

د. بهي الدين مرسي

الدعاة الديجيتال

صور

حفل يس التهامى

حفل أحمد جمال في مهرجان القلعة

حفل فرقة «كايرو كافيه» في مهرجان القلعة

محطة تل أبيب

المزيد

حالات كورونا الخطيرة في إسرائيل تبلغ «عتبة» الإغلاق

مجلس الإفتاء الأعلى فى فلسطين: أعمال الحفر الإسرائيلية تضعضع أساسات الأقصى

إسرائيل تستعين بقوات من الاحتياط لدعم الأطقم الطبية في مواجهة كورونا