«التضامن» تبدأ صرف الدعم النقدى تكافل وكرامة لمن تخلف عن الصرف

بدأت وزارة التضامن الاجتماعي، اليوم الخميس، صرف الدعم النقدي تكافل وكرامة، لمن تخلف عن الصرف منذ بداية الشهر.

وشكلت الوزارة غرفة عمليات مشتركة مع هيئة البريد المصري لمتابعة عملية صرف المساعدات ببرنامج تكافل وكرامة، كما اعتمدت خطة الصرف للمستفيدين لمواجهة التكدسات وتقليل فرص التزاحم التزامًا بالإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وأكد تقرير صادر عن وزارة التضامن، أن عدد المستفيدين من تكافل بلغ 2 مليون و114 ألف و189 مستفيدا خلال أغسطس، مقارنة بمليون و113 ألفا و171 مستفيدا خلال يونيو، بزيادة ما يقرب من ألف مستفيد على الشهر الماضي.

وأضاف التقرير، أن عدد الأسر المستفيدة من برنامج الدعم "كرامة" على مستوى المحافظات بلغ مليونا و319 ألفا و505 مستفيدين حتى منتصف أغسطس الجاري، حيث يستهدف كرامة الأفراد المُسنين، الذين يتجاوز عمرهم 65 سنة أو أكثر، والأشخاص ذوي الإعاقة.

أوراق الكشف المطلوبة للحصول على تكافل وكرامة:-

1-صورة بطاقة الرقم القومي سارية.

2 - صورة شهادة الميلاد.

3 - صور وثائق الزواج أو الطلاق أو الوفاة أو الهجر.

4 - صور إيصالات استهلاك الكهرباء.

5 - شهادة قومسيون طبي رسمي تبين درجة إعاقة تبدأ من 50%.

وأضافت الوزارة، أنه يمكن الاستعلام بالرقم القومي عن تكافل وكرامة 2021 من خلال الرابط الالكتروني https://tk.moss.gov.eg/

كما يمكن التواصل على الخط الساخن للبرنامج على رقم 19680 أو على البريد الإلكتروني للاستقبال والرد على شكاوى تكافل وكرامة

خطوات الاستعلام

ستظهر نتيجة الاستعلام للمواطن وسيتم التعرف منها على البيانات الآتية من خلال استعلام بالرقم القومي تكافل وكرامة:



-المحافظة، الإدارة الاجتماعية، والوحدة الاجتماعية المسجل بها.

-الرقم القومي، اسم المواطن، رقم بطاقة تكافل وكرامة.

-نوع البطاقات.

-حالة البطاقة