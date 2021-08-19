الخميس 19 أغسطس 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«حماية المستهلك» يحذر من منتجات تخسيس متداولة على مواقع التواصل

حماية المستهلك
حماية المستهلك

حذر جهاز حماية المستهلك من تداول منتجات “فيتارم - زوريل - زيلدن هارفا” على أنها منتجات تخسيس وهو مخالف للحقيقة، ويأتي ذلك ضمن استمرار لدور جهاز حماية المستهلك في حفظ وصون سلامة المستهلك المصرى.

ورصدت "إدارة الإعلانات المضللة والأنشطة التسويقية الخادعة" بالجهاز قيام أحد الأشخاص بالترويج لهذه المنتجات من خلال أحد البرامج على العديد من القنوات الفضائية وصفحات التواصل الاجتماعي تحت مسمى شركتي "فيتارم جلوبال، جلوبال فارما" وتدعي فيه الشركات المنتجة حصول المنتج المعلن عنه على تصريح من وزارة الصحة على خلاف الحقيقة، وعليه قام الجهاز باتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الشركات المنتجة.

كان قد حذر جهاز حماية المستهلك، المواطنين من وجود صفحة إلكترونية على وسائل التواصل الاجتماعي تدعي أنها تابعة لشركة معروفة وتطلب من مرتادي صفحات التواصل الاجتماعى التسجيل على رابط مسابقة لها للفوز بجوائز تتمثل في 1000 هاتف، كما تقوم ببيع أجهزة منزلية وإلكترونية وتقوم باستغلال العلامة التجارية للشركة.

 وقال الجهاز، في بيان، إنه من منظور احترازى جرى رصد هذه الصفحة وقام بالتواصل مع إدارة الشركة  للاستفسار عن علاقتها بالصفحة المشار إليها، إلا أن الشركة بموجب رد كتابى أعلنت عدم تبعية الصفحة المذكورة للشركة وأنها لا تعلم عنها شيئا، ولقد قام جهاز حماية المستهلك بإحالة المسؤولين عن الصفحة للنيابة العامة لإعمال شؤونها.

من جهة أخرى، كان قد صرح المهندس أيمن حسام الدين، رئيس جهاز حماية المستهلك، بأن الجهاز يعمل بطاقة كاملة بكافة المحافظات، موضحا أن مفتشي الجهاز بإدارة ضبط الأسواق ممن يحملون صفة الضبطية القضائية منتشرون في جميع الأسواق بكافة المحافظات. 

وحذر رئيس الجهاز بأن مفتشي إدارة ضبط الأسواق بالجهاز سيتعاملون بحسم مع أي الصفحات الوهمية، لافتا إلى  أن غرفة عمليات الجهاز بالمقر الرئيسي بالاشتراك مع غرف عمليات أفرع الجهاز بالمحافظات تتابع كافة المتغيرات التى قد تطرأ على حركة انسياب السلع ونقل البضائع بسبب ظروف العرض والطلب أو بسبب تغير أسعار مدخلات الإنتاج.

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