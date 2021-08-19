الخميس 19 أغسطس 2021
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فن

محمد الحلو ونادية مصطفى فى «حفل الجمعة» بمحكى القلعة

النجمة نادية مصطفى
النجمة نادية مصطفى

تتواصل فعاليات الدورة 29 من مهرجان قلعة صلاح الدين الدولى للموسيقى والغناء الذى تنظمه دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدى صابر.

حيث تقدم النجمة نادية مصطفى حفلاً فى الثامنة مساء غد الجمعة على مسرح المحكى يتضمن نخبة من أشهر أعمالها منها مسافات، بكل لغات العالم ، جوابات ، جاى ف إيه ، الصلح خير ، إلا رؤياك ، لأ ده كتير ، جمال إسكندرية ، قلت إيه ، شدوني عنيك وغيرها.

يليها فى العاشرة مساء يتغنى النجم محمد الحلو بمختارات من أهم أعماله الخاصة منها عراف ، صدقى إحساسك ، يا حبيبى ، حتتساوى ، ليالى الحلمية ، القلب حب وتاه ، قلبى على طيرى ، زيزينيا ، جت من الغريب ، أهيم شوقاً وغيرها .

وقد تمت إقامة 6 منافذ بيع للتذاكر في المدخل الأول للقلعة تعمل يوميا اعتبارا من الساعة الرابعة عصراً، ويبدأ دخول الجمهور من الساعة الخامسة قبل بدء الحفلات بثلاث ساعات بحد أقصى أربعة آلاف مشاهد يوميا، وسعر تذكرة الحفل 20 جنيهًا فقط.

 

وكانت الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة، قد أطلقت فعاليات الدورة الـ 29 من مهرجان قلعة صلاح الدين الدولي للموسيقى والغناء، مساء أمس الأحد، بعد توقفه العام الماضي بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد، والذي يقام بالتعاون مع وزارة السياحة والآثار، وذلك على مسرح المحكى.

وشهد حفل افتتاح مهرجان قلعة صلاح الدين الدولي للموسيقى والغناء تكريم 12 شخصية فنية وإدارية ساهموا في إثراء الساحة الإبداعية، وشاركوا في صنع نجاح الدورات المتتالية للمهرجان وهم المطرب أمجد العطافى، عازف البيانو والموزع الموسيقي عمرو سليم ، الدكتورة عزة مدين، الفنان خالد شهدي كورال بالفرقة القومية العربية للموسيقى، الإعلامي أمجد مصطفى، المطربة ريم كمال، السوبرانو داليا فاروق، حمادة السعيد رئيس الإدارة المركزية لشئون رئاسة الهيئة، المهندس محمد الغرباوي رئيس الإدارة المركزية للخدمات الفنية، اسم المهندس مؤنس العطوي، فراج أحمد مدير عام الإدارة العامة للتخطيط والمتابعة، اسم الراحل شعبان محمد فتوح محمد بالبيت الفني الموسيقى والأوبرا والباليه.

نادية مصطفى المطرب محمد الحلو مهرجان القلعة للموسيقي والغناء مسرح محكى القعلة مهرجان القلعة

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