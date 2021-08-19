إيمى سمير غانم تدعو لوالديها: «اللهم افرش قبرهما من فراش الجنة»

حرصت الفنانة إيمي سمير غانم، على الدعاء لوالديها، الفنان سمير غانم، والفنانة دلال عبدالعزيز، من خلال منشور شاركته مع جمهورها عبر صفحتها الخاصة على موقع الصور الشهير «إنستجرام».

وقالت إيمي سمير غانم في منشورها: «اللهم ارحم والداي سمير غانم ودلال عبدالعزيز، واغفر لهما وآنس وحشتهما، ووسع قبرهما، اللهم اجعل قبرهما روضة من رياض الجنة، ولا تجعله حفرة من حفر النار».

وتابعت قائلة: «اللهم ارحمهما رحمة تسع السماوات والأرض، اللهم اجعل قبرهما في نور دائم لا ينقطع، واجعلهما في جنتك آمنين مطمئنين يا رب العالمين، اللهم افسح لهما في قبرهما مد بصرهما».

وأضافت: «اللهم افرش قبرهما من فراش الجنة، اللهم ارحمهما، ولا تطفئ نور قبرهما، اللهم ارحمهما بقدر ما تمنيت لهما البقاء، اللهم اذقهما من النعيم ما وعدت به المؤمنين الصابرين، اللهم ارحمهما واغفر لهما واجعلهما في نعيم دائم غير منقطع، ووسع مدخلهما».