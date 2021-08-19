الخميس 19 أغسطس 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

الرئيس السيسى يطلع على عرض لأحدث التقنيات الهندسية لبناء الموانئ البحرية

جريدة الدستور

اجتمع الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، مع الفريق أحمد خالد قائد القوات البحرية، واللواء بحري أ.ح محمد فكري مساعد قائد القوات البحرية للشئون الهندسية، والعقيد بحري محمد المخزنجي بقيادة القوات البحرية، والدكتور حسن أبوسعدة المستشار الهندسي لقيادة القوات البحرية.

وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس اطلع على عرض لأحدث التقنيات الهندسية والإنشائية لبناء الموانئ البحرية وتطويرها على مستوى الجمهورية.

ووجه الرئيس بمواصلة الدراسات والعمل على تطوير كافة مجالات النقل البحري والموانئ على مستوى الدولة، وذلك ارتباطاً بأهمية الموقع الجغرافي لمصر وقربها من خطوط المواصلات البحرية العالمية، وعلى نحو يعظم من تلك المميزات التفضيلية للدولة.
 

رئيس التحرير

وائل لطفي

من يحاسب على «المشاريب»؟

الأكثر قراءة

وزير التعليم: العام الدراسى الجديد «نظامى» كما كان قبل كورونا

حقيقة إصابة عادل إمام بكورونا وأزمة نفسية بسبب وفاة صديقه

وزير التعليم يكشف حقيقة زيادة المصروفات المدرسية للعام الدراسى الجديد

بعد استغاثته بالوزير.. «التعليم» تحقق فى واقعة طالب «صفر العربى»

زوجة مؤمن زكريا ترد على أنباء تدهور حالته: «قلبى وجعنى»

سر رفض إبراهيم نورالدين الرجوع لـ«var» فى مباراة الأهلى وطلائع الجيش

ﻣﻘﺎﻻﺕ

يسرى عبيد

بعد انهيار الجيش الأفغانى.. روسيا وأمريكا.. الحفاظ على الحلفاء للنهاية

مدحت بشاى

الدراما.. وزمن النجم الأوحد

عبد الرحيم طايع

عادوا يفضِّلون الذُّكُور

خالد عكاشة

طالبان الطبعة الجديدة.. من يصدق وإلى أين ستذهب؟

د هند جاد

زبيدة والشاويش حسن وبيكار ومختار.. موعد مع مصر

د. داليا مجدي عبدالغني

الطغيان على العقول

أسماء محفوظ

برنامج عودة الأمهات لحياتهن المهنية بعد الانقطاع

د. بهي الدين مرسي

الدعاة الديجيتال

صور

حفل يس التهامى

حفل أحمد جمال في مهرجان القلعة

حفل فرقة «كايرو كافيه» في مهرجان القلعة

محطة تل أبيب

المزيد

حالات كورونا الخطيرة في إسرائيل تبلغ «عتبة» الإغلاق

مجلس الإفتاء الأعلى فى فلسطين: أعمال الحفر الإسرائيلية تضعضع أساسات الأقصى

إسرائيل تستعين بقوات من الاحتياط لدعم الأطقم الطبية في مواجهة كورونا