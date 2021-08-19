ضبط 97 ألف عبوة سجائر مغشوشة داخل مصنع بدون ترخيص بالجيزة

تمكنت مباحث التموين تحت إشراف اللواء رجب عبدالعال مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، من ضبط 97050 عبوة سجائر مختلفة الأنواع مغشوشة ومقلدة ومهربة جمركيا بدون مستندات "مجهولة المصدر" داخل مصنع لتعبئة وتقليد الأدخنة يعمل بدون ترخيص، تم تحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة التى تولت التحقيقات.

وردت معلومات إلى العميد وليد العشري رئيس مباحث التموين بالجيزة، تفيد بقيام صاحب مصنع لتعبئة وتقليد الأدخنة يعمل "بدون ترخيص" بتصنيع عبوة سجائر مختلفة الأنواع مغشوشة ومقلدة ومهربة جمركيا بدون مستندات "مجهولة المصدر" بالجيزة.

وبإجراء التحريات تبين أنه قام بإعداد كميات كبيرة من السجائر المقلدة تمهيدا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.

وعقب تقنين الإجراءات تحت إشراف اللواء مدحت فارس مدير الادارة العامة لمباحث الجيزة واللواء عاصم أبوالخير النائب الأول لمدير المباحث وبقيادة العميد وليد العشري رئيس مباحث التموين تم القبض على المدير المسئول عن مصنع لتعبئة وتقليد الأدخنة "بدون ترخيص" وعثر بداخله على 97050 عبوة سجائر مختلفة الأنواع مغشوشة ومقلدة ومهربة جمركيا بدون مستندات "مجهولة المصدر"، 51159 قطعة غلاف عبوات سجائرـ 909 بندرول "الدمغة الدالة على سداد الرسوم الضريبية المستحقة" مقلد ومغشوش- شريط لاصق- سولفان "مستلزمات إنتاج" .

تم تحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة التى تولت التحقيقات.