ضبط 3 أطنان دواجن فاسدة في الجيزة

تمكنت مباحث التموين تحت إشراف اللواء رجب عبدالعال مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، من ضبط 3 أطنان دواجن مذبوحة غير صالحة للاستهلاك الآدمي بحوزة مالك مجزر لذبح الدواجن بالجيزة، وتم تحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة التى تولت التحقيقات.

وردت معلومات إلى العميد وليد العشري رئيس مباحث التموين بالجيزة، تفيد قيام مالك مجزر لذبح الدواجن تخزين كميات كبيرة من الدواجن المذبوحة غير صالحة للاستهلاك الآدمي بالجيزة.

وبإجراء التحريات تبين أنها غير صالحة للاستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية من حيث اللون والملمس وتشكل خطرًا على الصحة العامة.

وعقب تقنين الإجراءات تحت إشراف اللواء مدحت فارس مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة واللواء عاصم أبوالخير النائب الأول لمدير المباحث وبقيادة العميد وليد العشري رئيس مباحث التموين تم ضبط 2٫5 طن دواجن مذبوحة تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة بحوزة مالك مجزر لذبح الدواجن.

تم تحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة التى تولت التحقيقات.