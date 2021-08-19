الخميس 19 أغسطس 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

حجز عاطل لانتحاله صفة ضابط شرطة بالمرج

حبس
حبس

أمرت نيابة المرج اليوم الخميس، بحجز عاطل ٢٤ ساعة لحين وصول التحريات الأمنية؛ لانتحاله صفة ضابط شرطة وحيازة سلاح غير مرخص ومواد مخدرة بمنطقة المرج.

ترجع الواقعة عندما قام ضباط قسم شرطة المرج بإيقاف إحدى السيارات بدون لوحات معدنية، وادعى سائقها أنه ضابط شرطة، وبالفحص تبين أنه عاطل وبتفتيش السيارة عثر بداخلها على سلاح ناري دون ترخيص، و١٥٠ جرامًا من مخدر الحشيش.

بمواجهته اعترف بانتحال صفة ضابط شرطة وحيازته للمضبوطات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

حددت المواد 155، 156، و157، من قانون العقوبات عقوبة كل من انتحل صفة الغير سواء كانت ملكية أو عسكرية، لأى غرض بدعوى النصب أو السرقة أو لإنهاء مصالح خاصة أو بارتدائه زيًا عسكريًا أو شرطيًا، وتصل للحبس والغرامة.

وتنص المادة رقم 155 من قانون العقوبات المصري على أنه: "كل من تدخل فى وظيفة من الوظائف العمومية، ملكية كانت أو عسكرية، من غير أن تكون له صفة رسمية من الحكومة أو إذن منها بذلك، أو أجرى عملًا من مقتضيات إحدى هذه الوظائف، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين".

كما تنص المادة رقم 156 على: "كل من لبس علانية  كسوة غير رسمية بغير أن يكون حائزًا للرتبة التى تخوله، أو حمل علانية  العلامة المميزة لعمل أو وظيفة  من غير حق، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين، ومع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد منصوص عليها فى قانون آخر تكون العقوبة السجن المشدد لمدة سبع سنوات، إذا وقعت الجريمة لغرض إرهابى أو أثناء حالة الحرب أو إعلان حالة الطوارئ أو اشترك فى تظاهرة".

وأيضا تضمنت المادة رقم 157 أنه: "يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه كل من تقلد علانية نشانًا لم يمنحه أو لقب نفسه كذلك بلقب من ألقاب الشرف أو برتبة أو بوظيفة أو بصفة نيابية عامة من غير حق".

حبس مرج انتحال ضابط شرطة نيابة

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وائل لطفي

من يحاسب على «المشاريب»؟

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