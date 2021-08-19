مصرع مبيض محارة سقط من الطابق العاشر فى المحلة

لقى مبيض محارة مصرعه متأثرا بإصابته بنزيف نتيجة سقوطه من على سقالة بالطابق العاشر فى منطقة منشية البكرى، التابعة لدائرة ثان المحلة الكبرى.

تلقى اللواء هانى عويس مدير أمن الغربية، إخطارا من مأمور قسم ثان المحلة الكبرى، بورود بلاغات من الأهالى بمصرع الشاب محمود عبدالرسول اسماعيل يبلغ من العمر ٣٠ عاما مقيم بقرية ميت السراج ويعمل مبيض محارة أثناء عمله على سقالة بالطابق العاشر.

وانتقلت قوة من مباحث قسم ثان المحلة الى مكان البلاغ، وتبين أن الشاب أصيب بنزيف داخلى نتيجة سقوطه من أعلى سقاله، أودى بحياته فى الحال دون وجود شبهة جنائية.

وتم نقل جثة الشاب إلى مستشفى المحلة العام؛ لتوقيع الكشف الطب الشرعى عليها، وتحرر محضر بالواقعة، واستكمال الإجراءات القانونية اللازمة.