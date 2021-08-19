محمد بن زايد وماكرون يبحثان القضايا الإقليمية والدولية

بحث ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة في الإمارات، الشيخ محمد بن زايد، مع الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، الخميس، العلاقات الثنائية ومجمل القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وذكرت وكالة أنباء الإمارات "وام"، أن ولي عهد أبوظبي والرئيس الفرنسي بحثا هاتفيا علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين وسبل تعزيزها، إضافة إلى مجمل القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك.

وتبادلا خلال الاتصال وجهات النظر بشأن التطورات الإقليمية، مؤكدين في هذا السياق أهمية دفع الجهود باتجاه ترسيخ الأمن والسلام والاستقرار في المنطقة، من خلال الحلول الدبلوماسية والحوار الفاعل، بما يحقق تطلعات الشعوب إلى البناء والتنمية والعيش بسلام واستقرار.

العلاقات الفرنسية الإماراتية

وتحتلّ الإمارات العربية المتحدة المرتبة الثانية من بين الأسواق التجارية لفرنسا في الخليج العربي، إذ بلغت قيمة الصادرات الفرنسية إلى الإمارات 3٫3 مليار يورو. وبلغ حجم المبادلات التجارية الثنائية 4٫8 مليار يورو في عام 2019 مسجلًا ارتفاعًا بعد خمس سنوات متتالية من التراجع المستمر. وتتنوّع الصادرات الفرنسية إلى الإمارات العربية المتحدة، وتشمل القطاعات المصدّرة الثلاثة الرئيسة التي تمثّل 70 في المائة من مبيعاتنا، سلع الإنتاج، والمواد الكيميائية والعطور ومستحضرات التجميل، وأخيرًا الأنسجة والملابس. وبالمقابل تستحوذ المحروقات على الحصة الأكبر من وارداتنا وتُقدّر بقيمة 1٫5 مليار يورو. وتحتضن الإمارات العربية المتحدة حاليًا أكثر من ستمائة فرع للشركات الفرنسية (زيادة بنسبة 10 في المائة في سنة واحدة)، ومعظمها تابعة للمجموعة الفرنسية الكبرى المدرجة في مؤشر كاك 40. وتمثّل الإمارات ثاني أكبر مستثمر من مجلس التعاون لدول الخليج العربية في فرنسا .

ويمثل متحف اللوفر أبوظبي الذي دُشّن في عام 2017 أوّل متحف عالمي في العالم العربي وأكبر إنجاز ثقافي فرنسي في الخارج. ويُعدُّ هذا المتحف رمز التسامح والانفتاح على العالم ويتضمن مجموعة من التحف تمثّل جميع الحضارات والحقبات منذ العصر الحجري الحديث وحتى يومنا هذا، واستقبل متحف اللوفر أبوظبي مليوني زائر في السنتين الأولى والثانية بعد افتتاحه.