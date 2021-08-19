للمرة الثانية.. تجديد حبس خادمة سرقت مبلغ مالى من شقة سكنية بالتجمع

جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنح القاهرة الجديدة، اليوم الخميس، حبس امرأة تعمل مديرة منزل لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات؛ لاتهامها بسرقة مبلغ مالى من داخل شقة بنطاق قسم شرطة التجمع.

وكشفت التحقيقات عن أن المتهمة هي "س.ف"، 27 سنة خادمة، وقامت بسرقة مبلغ 1000 دولار و45 ألف جنيه، من داخل شقة تتردد عليها لتنظيفها، وأقر المجنى عليه بأنه تفاجأ باختفاء المبلغ المالى فور انتهائها من عملها وخروجها من المنزل ، و اعترفت المتهمة بإرتكاب الواقعة وأرشدوا عن مكان المسروقات.

كانت بداية الواقعة عندما ورد بلاغ لقسم شرطة التجمع من "و.ع" يفيد بقيام خادمة بسرقة مبلغ مالي من شقته، وبإجراء التحريات اللازمة وإعداد الأكمنة تم ضبط المتهمة واقتيادها لقسم الشرطة، وحرر المحضر اللازم، وتولت النيابة التحقيق.

عقوبة السرقة

عاقبت المادة 318 من قانون العقوبات من يرتكب واقعة السرقة بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة.

كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر وهى عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.

الحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه.

الظروف المخففة لعقوبة السرقة

نصت المادة 319 عقوبات على أنه يجوز إبدال عقوبة الحبس المنصوص عليها فى المادتين 317، 318 بغرامة لا تتجاوز جنيهين مصريين إذا كان المسروق غلالا أو محصولات أخرى لم تكن منفصلة عن الأرض، وكانت قيمتها لا تزيد على خمسة وعشرين قرشا مصريا.