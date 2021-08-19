الخميس 19 أغسطس 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

«نظافة القاهرة» لمتعهدي الجمع بمصر القديمة: «فسخ العقد» حال التقصير

اجتماع رئيس هيئة
اجتماع رئيس هيئة نظافة القاهرة

اجتمع اللواء إيهاب الشرشابي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لنظافة وتجميل القاهرة مع متعهدي الجمع السكني بالمنطقة الجنوبية فرع مصر القديمة.

وشدد خلال الاجتماع على أنه ممنوع نهائيا أي نوع من التقصير تحت أي مسمي، مؤكدا أنه لن يتم قبول الأعذار وسيتم المراجعة يوميا لكل مربع في مربعات مصر القديمة.

وأكد إيهاب الشرشابي أنه سيتم فسخ العقد المبرم بين الهيئة وأي متعهد مقصر في مربعه.

وفي سياق آخر، تفقد اللواء إيهاب الشرشابي أعمال الصيانة والإصلاح التي تتم بشركة الجمل لإصلاح المعدات الثقيلة والسيارات.

رئيس هيئة نظافة القاهرة اجتماعات رئيس هيئة نظافة القاهرة تكليفات رئيس هيئة نظافة القاهرة محافظة القاهرة أخبار محافظة القاهرة

رئيس التحرير

وائل لطفي

من يحاسب على «المشاريب»؟

الأكثر قراءة

وزير التعليم: العام الدراسى الجديد «نظامى» كما كان قبل كورونا

حقيقة إصابة عادل إمام بكورونا وأزمة نفسية بسبب وفاة صديقه

وزير التعليم يكشف حقيقة زيادة المصروفات المدرسية للعام الدراسى الجديد

بعد استغاثته بالوزير.. «التعليم» تحقق فى واقعة طالب «صفر العربى»

سر رفض إبراهيم نورالدين الرجوع لـ«var» فى مباراة الأهلى وطلائع الجيش

زوجة مؤمن زكريا ترد على أنباء تدهور حالته: «قلبى وجعنى»

ﻣﻘﺎﻻﺕ

يسرى عبيد

بعد انهيار الجيش الأفغانى.. روسيا وأمريكا.. الحفاظ على الحلفاء للنهاية

مدحت بشاى

الدراما.. وزمن النجم الأوحد

عبد الرحيم طايع

عادوا يفضِّلون الذُّكُور

خالد عكاشة

طالبان الطبعة الجديدة.. من يصدق وإلى أين ستذهب؟

د هند جاد

زبيدة والشاويش حسن وبيكار ومختار.. موعد مع مصر

د. داليا مجدي عبدالغني

الطغيان على العقول

أسماء محفوظ

برنامج عودة الأمهات لحياتهن المهنية بعد الانقطاع

د. بهي الدين مرسي

الدعاة الديجيتال

صور

حفل يس التهامى

حفل أحمد جمال في مهرجان القلعة

حفل فرقة «كايرو كافيه» في مهرجان القلعة

محطة تل أبيب

المزيد

حالات كورونا الخطيرة في إسرائيل تبلغ «عتبة» الإغلاق

مجلس الإفتاء الأعلى فى فلسطين: أعمال الحفر الإسرائيلية تضعضع أساسات الأقصى

إسرائيل تستعين بقوات من الاحتياط لدعم الأطقم الطبية في مواجهة كورونا