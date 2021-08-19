«نظافة القاهرة» لمتعهدي الجمع بمصر القديمة: «فسخ العقد» حال التقصير

اجتمع اللواء إيهاب الشرشابي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لنظافة وتجميل القاهرة مع متعهدي الجمع السكني بالمنطقة الجنوبية فرع مصر القديمة.

وشدد خلال الاجتماع على أنه ممنوع نهائيا أي نوع من التقصير تحت أي مسمي، مؤكدا أنه لن يتم قبول الأعذار وسيتم المراجعة يوميا لكل مربع في مربعات مصر القديمة.

وأكد إيهاب الشرشابي أنه سيتم فسخ العقد المبرم بين الهيئة وأي متعهد مقصر في مربعه.

وفي سياق آخر، تفقد اللواء إيهاب الشرشابي أعمال الصيانة والإصلاح التي تتم بشركة الجمل لإصلاح المعدات الثقيلة والسيارات.