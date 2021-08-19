محافظ أسيوط يوجه برفع إشغالات منطقة القيسارية ومراجعة تراخيص المحلات

أصدر اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، توجيهاته برفع كل الإشغالات بمنطقة القيسارية بحى غرب أسيوط وتكثيف الحملات بالتنسيق مع شرطة المرافق مع مراجعة كل التراخيص للمحلات وتشديد الرقابة على المنطقة، وذلك على خلفية حريق سنتر ملابس بالمنطقة والذى تمت السيطرة عليه دون أي خسائر فى الأرواح.

حريق سنتر ملابس بأسيوط

وشدد محافظ أسيوط على التأكد من سلامة إجراءات الحماية المدنية والإطفاء بالمنطقة والوقوف على ملابسات الحريق لمنع تكراره مرة أخرى.

حريق سنتر ملابس بأسيوط

كان محافظ أسيوط قد تلقى إخطارًا من غرفة إدارة الأزمات والعمليات المركزية بديوان عام المحافظة يفيد وقوع حريق بسنتر ملابس بمنطقة القيسارية التجارية بحى غرب.

حريق سنتر ملابس بأسيوط

وعلى الفور وجه المحافظ قوات الحماية المدنية والإطفاء إلى مكان الحادث، وتم الدفع بعدد 7 سيارات مطافى إلى مكان الحريق وسيارة إسعاف تحسبًا لامتداد الحريق وعلى الفور تمت السيطرة على الحريق والإطفاء الكامل دون وقوع أي خسائر فى الأرواح.

حريق سنتر ملابس بأسيوط

وفور الإبلاغ كلف المحافظ سكرتير عام المحافظة اللواء مهندس شاكر يونس، بالتوجه إلى موقع الحريق والاطمئنان على السيطرة على الحريق والإطفاء دون وقوع أي خسائر فى الأرواح رافقه خلالها محمد بشير رئيس حى غرب وأحمد ثابت وهانى محمد نائبى رئيس حى غرب وقوات الحماية المدنية والاطفاء، وتم فرض كردون أمنى حول المنطقة لحين السيطرة على الحريق وتسيير حركة المرور، كما وجه المحافظ بتكثيف حملات رفع الإشغالات من المنطقة وتحرير المحاضر وفرض الغرامات الفورية على المخالفين وتشكيل لجنة من حى غرب بمراجعة تراخيص السنتر المحترق واجراءات الحماية المدنية به لمعرفة ملابسات الحريق بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية وعمل تقرير شامل بالواقعة.

حريق سنتر ملابس بأسيوط

ووجه محافظ أسيوط الشكر لقوات الحماية المدنية لاستجابتهم السريعة وجهودهم فى السيطرة على الحريق فى أسرع وقت.

حريق سنتر ملابس بأسيوط

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