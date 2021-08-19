الخميس 19 أغسطس 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

محافظ أسيوط يوجه برفع إشغالات منطقة القيسارية ومراجعة تراخيص المحلات

حريق سنتر ملابس بأسيوط
حريق سنتر ملابس بأسيوط

أصدر اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، توجيهاته برفع كل الإشغالات بمنطقة القيسارية بحى غرب أسيوط وتكثيف الحملات بالتنسيق مع شرطة المرافق مع مراجعة كل التراخيص للمحلات وتشديد الرقابة على المنطقة، وذلك على خلفية حريق سنتر ملابس بالمنطقة والذى تمت السيطرة عليه دون أي خسائر فى الأرواح.

حريق سنتر ملابس بحى غرب (6)
حريق سنتر ملابس بأسيوط

وشدد محافظ أسيوط على التأكد من سلامة إجراءات الحماية المدنية والإطفاء بالمنطقة والوقوف على ملابسات الحريق لمنع تكراره مرة أخرى.

حريق سنتر ملابس بحى غرب (5)
حريق سنتر ملابس بأسيوط

كان محافظ أسيوط قد تلقى إخطارًا من غرفة إدارة الأزمات والعمليات المركزية بديوان عام المحافظة يفيد وقوع حريق بسنتر ملابس بمنطقة القيسارية التجارية بحى غرب.

حريق سنتر ملابس بحى غرب (5)
حريق سنتر ملابس بأسيوط

وعلى الفور وجه المحافظ قوات الحماية المدنية والإطفاء إلى مكان الحادث، وتم الدفع بعدد 7 سيارات مطافى إلى مكان الحريق وسيارة إسعاف تحسبًا لامتداد الحريق وعلى الفور تمت السيطرة على الحريق والإطفاء الكامل دون وقوع أي خسائر فى الأرواح.

حريق سنتر ملابس بحى غرب (4)
حريق سنتر ملابس بأسيوط

وفور الإبلاغ كلف المحافظ سكرتير عام المحافظة اللواء مهندس شاكر يونس، بالتوجه إلى موقع الحريق والاطمئنان على السيطرة على الحريق والإطفاء دون وقوع أي خسائر فى الأرواح رافقه خلالها محمد بشير رئيس حى غرب وأحمد ثابت وهانى محمد نائبى رئيس حى غرب وقوات الحماية المدنية والاطفاء، وتم فرض كردون أمنى حول المنطقة لحين السيطرة على الحريق وتسيير حركة المرور، كما وجه المحافظ بتكثيف حملات رفع الإشغالات من المنطقة وتحرير المحاضر وفرض الغرامات الفورية على المخالفين وتشكيل لجنة من حى غرب بمراجعة تراخيص السنتر المحترق واجراءات الحماية المدنية به لمعرفة ملابسات الحريق بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية وعمل تقرير شامل بالواقعة.

حريق سنتر ملابس بحى غرب (3)
حريق سنتر ملابس بأسيوط

ووجه محافظ أسيوط الشكر لقوات الحماية المدنية لاستجابتهم السريعة وجهودهم فى السيطرة على الحريق فى أسرع وقت.

حريق سنتر ملابس بحى غرب (2)
حريق سنتر ملابس بأسيوط

كما يهيب مكتب إعلام محافظة أسيوط جموع المواطنين ووسائل الإعلام بضرورة توخي الحذر وعدم نشر أي معلومات أو بيانات أو إحصائيات عن الأحداث أو حجم الاضرار ما لم يصرح بها المتحدث الإعلامي للمحافظة أو لم تنشر علي "الصفحة الرسمية لمحافظة اسيوط" (الصفحة الرسمية لمحافظة اسيوط) على موقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك أو الموقع الرسمى للمحافظة (www.assiut.gov.eg) فضلًا عن استقبال شكاوى المواطنين أو الإبلاغ عن أي طارئ من خلال رقم الخط الساخن أو رسائل الواتس آب (01000623873) أو من خلال الرقم الأرضي لغرفة عمليات المحافظة (2135858/ 088) على مدار 24 ساعة.

حريق سنتر ملابس بحى غرب (1)
حريق سنتر ملابس بأسيوط
اسيوط محافظة الحماية المدنية محافظ أسيوط حركة المرور شرطة المرافق رفع الإشغالات اللواء عصام سعد حي غرب أسيوط إدارة الازمات السيطرة على الحريق قوات الحماية المدنية

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وائل لطفي

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